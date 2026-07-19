Как быстро вычислить 15% от 80? Самый простой способ

В соцсетях снова обсуждают простые лайфхаки для вычислений без калькулятора. На этот раз темой дискуссии стал подсчет процентов. Соответствующую задачку опубликовала в Threads репетитор по математике Ангелина Курчик.

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В своём блоге, который она ведет под ником @l.i.n.a__11, Курчик спросила: "Как быстро посчитать 15% от 80? Большинство начинает умножать. А можно проще". И получила целый список вариантов. А правильный ответ вы узнаете, пролистав до конца.

В комментариях предлагали вычислять сложные пропорции. Не обошлось и без различных операций с умножением, хотя, согласно условиям задачи, его следовало избегать.

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На самом деле ключ к решению этой задачи в том, чтобы разбить проценты на более удобные части. Во-первых, стоит учесть, что 15% – это всего лишь сумма 10%, которые вычисляются простым делением числа на 10, и 5% – это половина от 10%. То есть мы еще раз прделим, но всего лишь на 2.

Вот как вычисляется эта задача без умножения:

10% от 80 – это 8 (достаточно просто разделить число на 10 – то есть убрать из него ноль в конце);

5% – это половина от 10%, то есть 4.

Осталось только сложить полученные 10% и 5%. Это будет 8 + 4 = 12.

Итак, 15% от 80 равно 12. Этот результат можно получить без каких-либо сложных вычислений. Такой подход работает и с другими числами: достаточно разбить процент на удобные части и посчитать их по отдельности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о способе, который позволит легко вычислить любой процент от какого угодно числа.

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