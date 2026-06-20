Математический лайфхак, о котором в школе умалчивали: как легко вычислить процент от числа

Подсчет процентов – это та часть школьного курса по математике, которая пригодится в жизни каждому. Но не все могут справиться с этой задачей без помощи калькулятора. Просто этим людям в школе не рассказывали о лайфхаке, который набирает популярность в соцсетях.

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Им поделилась репетитор по математике по имени Кристина, которая ведёт TikTok под ником @kris.pro.math. Метод позволяет получить точный ответ буквально за несколько секунд с помощью элементарных действий.

Суть метода Кристина объяснила на простых примерах. В первом нужно было найти 9% от 400. Вместо классического подхода с делением на 100 она предложила "убрать" знак процента вместе с двумя нулями. В числе 400 как раз есть два нуля, поэтому их можно сократить. Остаются 9 и 4. Все, что осталось – это умножить их друг на друга. Получаем 36. Это и есть ответ.

В другом примере нужно получить 170% от 30. Здесь также есть два нуля, но в разных числах. Но это не имеет значения – сокращаем один в одном числе, а другой – в другом. После сокращения остаются 17 и 3. Умножаем их между собой и получаем 51.

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Но бывает так, что нулей не хватает. В таком случае действуем немного иначе. Например, нам нужно получить 5% от 60. Один ноль можно сократить, остается еще один. Его оставляем "в долг". Умножаем 5 и 6 – получаем 30. А теперь возвращаем "задолженный" ноль – переносим в результате запятую на один знак влево и получаем 3, то есть правильный ответ.

А как быть, если нулей нет вообще? Например, когда нужно получить 14% от 11. Начинаем с того, что умножаем оба числа и получаем 154. А теперь поступаем так же, как в примере с "долгом" – переносим в результате запятую на два знака влево, ведь процент означает "разделить на 100". Получается 1,54.

Несмотря на свою простоту, этот способ полностью соответствует математическим правилам. Дело в том, что сам знак процента означает "разделить на сто". Поэтому любое вычисление процентов – это фактически умножение с последующим делением на 100. Именно это и происходит в лайфхаке: либо сокращаются нули, если они есть, либо, если их нет, в полученном результате дополнительно переносится запятая. Это даже не трюк, а упрощенная запись того же самого действия.

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