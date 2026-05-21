Как быстро запомнить все гравюры на НМТ по истории Украины: репетитор показала подсказки

Одним из самых сложных заданий на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) по истории Украины может стать задание с историческими гравюрами и знанием фактов о них. Справиться с ним может помочь метод ассоциаций, о котором рассказала репетитор по имени София.

В своем TikTok она опубликовала ролик с подсказками, которые помогают быстро запомнить ключевые изображения и их авторов. Она объяснила материал, связанный с этими гравюрами, на конкретных примерах.

Первой важной иллюстрацией она называет гравюру "Евангелист Лука" из львовского "Апостола" 1574 года, автором которой является Иван Федорович. Чтобы легче запомнить фамилию создателя, София советует обратить внимание на детали изображения. "...Мы видим сверху вот такой элемент, который визуально будет напоминать нам букву "Ф" – Федорович", – указала она. Такая ассоциация позволяет быстро воспроизвести нужную информацию во время теста.

Следующая гравюра связана со смертью Петра Конашевича-Сагайдачного в 1622 году. По словам репетитора, здесь все еще проще. "...Сверху вы также можете заметить очень большую подсказку, потому что здесь буквально написано, кто здесь у нас изображен", – объяснила София. Она отметила, что важно внимательно рассматривать каждую гравюру, которая встречается в тесте – иногда ответ содержится на самом изображении.

Третьей в списке стала гравюра "Иван Мазепа среди своих добрых дел" начала XVIII века, авторства Ивана Мигуры. Здесь София предлагает запоминать автора и героя через созвучность имен. "Иван Мигура, Иван Мазепа – очень похожи, соответственно, между собой фамилии", – сказала репетиторка.

Таким образом, вместо механического заучивания она советует использовать простые визуальные и звуковые ассоциации. Это позволяет не только быстрее запомнить материал, но и легче воспроизвести его во время экзамена.

