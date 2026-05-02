Учительница объяснила один из самых сложных вопросов на НМТ 2026 по истории Украины: это о советской действительности 1930-х годов

В блоке вопросов по истории Украины на НМТ могут встречаться довольно каверзные и сложные вопросы, которые потребуют от учеников не просто знания фактов, а демонстрации понимания темы на глубинном уровне. Одно такое задание показала своим подписчикам блогер и учительница истории Юлия Грабец.

В своем TikTok преподавательница показала задание, которое считает действительно одним из самых сложных. Ученикам предлагают рассмотреть картину советского художника Петра Белова и выбрать, какое из явлений действительности СССР 1930-х годов она символизирует.

На живописном полотне картины изображена символическая сцена: в пачку сигарет с надписью "Беломорканал" заходит огромная толпа людей. Конец человеческого потока при этом растворяется в такой дали, что его невозможно различить. Картина входит в цикл работ Белова, который имеет собирательное название "сталинский".

"Речь идет о как раз строительстве Беломорско-Балтийского канала, во время которого использовался труд заключенных", – объясняет своим подписчикам Грабец. Педагог отмечает, что это полотно об одной из характерных черт советской системы того времени – использовании принудительного труда. "Им ничего за это не платили, а производительность брали. И это было явление, характерное форсированной индустриализации, это явление было характерно советской власти, советской системе", – добавляет она.

Беломорканал был построен в СССР в 1931–1933 годах. Он соединил Белое море с Балтийским. Сооружение строили преимущественно узники ГУЛАГа в условиях тяжелого принудительного труда и больших человеческих потерь. Проект стал одним из символов сталинской индустриализации и репрессивной системы. Впоследствии название канала получили дешевые крепкие сигареты без фильтра (папиросы). Пачка этих сигарет и служит на картине Белова символом практически дармового и при этом не слишком продуктивного принудительного труда людей, значительная часть из которых были осуждены безо всякой вины. Каждый строитель канала обозначался буквенным обозначением "з/к", что было сокращением от русского "заключенный каналоармеец". Именно от этой отметки пошел общеупотребительный разговорный термин "зэк". По разным данным, во время строительства умерло до 200 тысяч рабочих.

