Как частным школам получить образовательную субвенцию: разъяснение от МОН
Министерство образования и науки Украины объяснило особенности распределения и предоставления образовательной субвенции (государственных средств) частным учреждениям общего среднего образования. Для этого заведение должно отвечать определенным критериям.
Соответствующее письмо с разъяснениями образовательное ведомство обнародовало на своем официальном сайте. Его подписал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.
Так, получить субвенцию могут частные заведения общего среднего образования:
- которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере общего среднего образования;
- которые начали осуществление образовательной деятельности в сфере общего среднего образования до 1 сентября года, предшествующего плановому бюджетному периоду (т.е. функционирует не менее года до получения субвенции);
- в отношении которых не возбуждено дело о банкротстве и не принято решение о признании их банкротом;
- которые не находятся в стадии ликвидации;
- которые обратились к соответствующему распорядителю субвенции с намерением получать субвенцию.
В документе МОН также говорится, что частные школы обязательно должны иметь лицензию – прав предоставлять образовательные услуги.
"Согласно пункту 6 части первой статьи 7 Закона о лицензировании лицензированию подлежит образовательная деятельность, которая лицензируется с учетом особенностей, определенных специальными законами в сфере образования", – отмечено в письме.
Согласно Закону "О полном общем среднем образовании" лицензия необходима для того, чтобы заведение могло официально работать, а выпускники получали документы об образовании. Кроме того, на основании лицензии, частная школа имеет право получать государственное финансирование (образовательную субвенцию).
Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году возросло количество обращений к образовательному омбудсмену от родителей школьников, обучающихся в частных учебных заведениях. Служба защитника образовательных прав подготовила 12 пунктов, на которые следует обратить внимание, выбирая частное учебное заведение.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!