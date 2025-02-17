Как частным школам получить образовательную субвенцию: разъяснение от МОН

Министерство образования и науки Украины объяснило особенности распределения и предоставления образовательной субвенции (государственных средств) частным учреждениям общего среднего образования. Для этого заведение должно отвечать определенным критериям.

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Соответствующее письмо с разъяснениями образовательное ведомство обнародовало на своем официальном сайте. Его подписал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Так, получить субвенцию могут частные заведения общего среднего образования:

которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере общего среднего образования;

которые начали осуществление образовательной деятельности в сфере общего среднего образования до 1 сентября года, предшествующего плановому бюджетному периоду (т.е. функционирует не менее года до получения субвенции);

в отношении которых не возбуждено дело о банкротстве и не принято решение о признании их банкротом;

которые не находятся в стадии ликвидации;

которые обратились к соответствующему распорядителю субвенции с намерением получать субвенцию.

В документе МОН также говорится, что частные школы обязательно должны иметь лицензию – прав предоставлять образовательные услуги.

"Согласно пункту 6 части первой статьи 7 Закона о лицензировании лицензированию подлежит образовательная деятельность, которая лицензируется с учетом особенностей, определенных специальными законами в сфере образования", – отмечено в письме.

Согласно Закону "О полном общем среднем образовании" лицензия необходима для того, чтобы заведение могло официально работать, а выпускники получали документы об образовании. Кроме того, на основании лицензии, частная школа имеет право получать государственное финансирование (образовательную субвенцию).

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