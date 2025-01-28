Как правильно выбрать частную школу: 12 важных моментов

В 2024 году возросло количество обращений к образовательному омбудсмену от родителей школьников, которые учатся в частных заведениях образования. Тематика жалоб была разной, однако большинство из них касались буллинга.

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Служба защитника образовательных прав подготовила 12 пунктов, на которые следует обратить внимание, выбирая частное учебное заведение для своих детей. Всего в Украине насчитывается 428 частных школ с разными формами обучения. Поэтому ведомство советует ознакомиться со следующей информацией.

Информационная открытость учебного заведения

Школа должна иметь лицензию на проведение образовательной деятельности, устав заведения, образовательные программы и т.д. Вся эта информация должна быть размещена на веб-сайте в открытом доступе. Это поможет выяснить, имеет ли право заведение предоставлять образовательные услуги, какие услуги он предоставляет, соблюдает ли законодательство и в каком режиме работает.

Наличие лицензии

Наличие лицензии документально подтверждает способность школы предоставлять качественные услуги, отвечающие стандартам образования. Таким образом, дети смогут получить документы по образованию государственного образца. Если лицензии нет, то школьник останется без аттестата.

Лицензия должна быть направлена на ведение образовательной деятельности определенного уровня – начального, базового среднего или профильного среднего. Это также влияет на возможность получения документов об образовании, ведь если заведение не имеет разрешения на какой-то уровень, однако дети там учатся, у них не будет подтверждения о получении образования.

Договор

Обучение в частных учебных заведениях происходит на договорных началах. Условия договора о предоставлении образовательных услуг не должны противоречить ни требованиям образовательного законодательства, ни общим требованиям договорного права. Подписывая любой документ, родителям необходимо обязательно внимательно прочитать его и принять во внимание:

обязательства, которые принимают родители и школа;

положения, регулирующие оплату услуг – их стоимость и порядок расчетов (корректировки, сроки оплаты и т.п.);

их стоимость и порядок расчетов (корректировки, сроки оплаты и т.п.); положения об изменении условий договора и его расторжении;

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора и другое.

Оплата за обучение и другие услуги

Среди жалоб, получаемых образовательным омбудсменом, периодически встречаются связанные с оплатой за обучение. Поэтому очень важно на этапе заключения договора обращать внимание на условия оплаты услуг.

В договоре должно быть прописано:

сколько нужно заплатить денег за год (и каков размер периодических платежей), меняется ли эта сумма в течение учебного года, основания для повышения цен за предоставление образовательных услуг;

сроки уплаты; периодичность платежей;

возможность отсрочки платежа или наличие скидок (например, при обучении нескольких детей в учебном заведении и т.п.);

предусматривается ли возврат средств, уплаченных заранее, в случае расторжения договора.

Порядок зачисления и отчисления и перевода учащихся

Порядок зачисления, отчисления и перевода учеников в частные учебные заведения для получения полного общего среднего образования определяется учредителем. Зачисление может происходить на конкурсной основе. Поэтому родителям важно заранее ознакомиться со всеми условиями, которые должны быть размещены на сайте.

Образовательная программа

Программа обучения должна включать объем учебной нагрузки, ожидаемые результаты, перечень и содержание предметов и другую информацию. В частных учебных заведениях может быть увеличено количество предметов или часов. То есть, предполагается углубленное изучение дисциплин.

Однако частная школа должна соблюдать стандарты образования, которые определяют общие объемы нагрузки учеников, требования к их компетентностям и являются определенной гарантией качества образования.

Формы получения образования и режим работы заведения

Режим работы частной школы и формы получения образования определяются заведением. Однако организация обучения не должна приводить к перегрузке учеников и гарантировать безопасные, безвредные и здоровые условия для получения образования.

Детям, которые учатся с 8-9 часов утра и находятся в школе после 14:00, имеют большее количество уроков, учебное заведение должно организовать условия для физического и психологического отдыха учеников, 3-4 разовое горячее питание, психологическое и медицинское сопровождение образовательного процесса в течении всего дня.

Педагогический состав работников

Частные школы обязаны предоставлять информацию о работающих в нем педагогах. В частности, сколько в заведении учителей, каков уровень образования и их звание и т.д. Служба образовательного омбудсмена советует узнать, работает ли в школе психолог и как организована его работа с детьми, ведь это залог безопасной образовательной среды.

Наличие защитных сооружений

Если частное учреждение работает по очной или смешанной форме получения образования, в нем обязательно должно быть укрытие или заключен договор об использовании для убежища фонда защитных сооружений других субъектов хозяйствования. За обустройство укрытий в частной школе отвечает учредитель – это физическое или юридическое лицо, учредившее ее. Раз в год должно проходить комплексное обследование соответствующими службами, а родители имеют право ознакомиться с актом проверки.

Язык образовательного процесса

Информация о языке образовательного процесса должна публиковаться на сайте учебного заведения.

По общему правилу, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. В классах с обучением на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза, гарантируется право на использование языка соответствующего меньшинства наряду с государственным.

В школах, согласно программе, один или несколько предметов могут преподаваться на двух или более языках – государственном, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Обучение детей с особыми образовательными потребностями

Частные школы должны образовывать инклюзивные классы по заявлению родителей в обязательном порядке, создавать условия для обучения лиц с особыми образовательными потребностями (ООП) в соответствии с индивидуальной программой развития и с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей. В штате учреждения должен работать ассистент учителя, а для обеспечения социальных потребностей – ассистент ученика.

Частное заведение должно создать соответствующие условия для обучения ребенка по ООП.

Ценности учебного заведения

Ценности учебного заведения имеют важное значение, ведь на них базируется вся деятельность учреждения – как образовательная, так и воспитательная. Школа – это не только место получения знаний и навыков, но и место развития личности, ее социализации и коммуникации с другими. Служба советует пообщаться не только с руководством заведения, но и по возможности с другими учениками и их родителями.

Ранее OBOZ.UA писал, что учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков рассказал, что в частной школе система позволяет иметь поле для экспериментов. образования сосредоточены на протокольности обучения, что фундаментально отличает системы.

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