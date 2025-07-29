Как Чехия поощряет выпускников оставаться после обучения: каждый восьмой иностранный студент – из Украины

48% иностранных студентов после завершения университета Чехии и получения диплома бакалавра планируют остаться в стране с целью дальнейшего обучения и работы и только 12% из них – вернуться домой. Каждый восьмой соискатель образования среди иностранных – украинец. В 2022 году количество студентов из Украины в университетах Чехии выросло на 42% – до 6224 человек.

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Об этом рассказал доктор экономических наук и профессор Александр Костюк в Facebook. Важность удержания международных талантов определяется в Чехии несколькими стратегическими документами. В них подчеркивается важность удержания квалифицированных работников, в том числе и иностранных выпускников для долгосрочной конкурентоспособности на глобальном уровне.

"Важность удержания международных талантов признается в Чехии и отражена в нескольких ключевых стратегических документах, таких как Национальная стратегия исследований и инноваций для смарт-специализации, или в проекте новой экономической стратегии Чехии. Они подчеркивают важность удержания квалифицированных работников, в том числе иностранных выпускников, в рамках долгосрочного видения сохранения конкурентоспособности на глобальном уровне. Стратегии подчеркивают необходимость привлечения талантов в области STEM, где существует высокий спрос на квалифицированных специалистов", – написал Костюк.

Он добавляет, что кроме этого, 25 центров занятости по всей Чехии предоставляют индивидуальную помощь иностранцам, которая включает консультации по трудовым правам, карьере и языковой подготовке. Также выпускники чешских вузов имеют свободный доступ к рынку труда, что позволяет им работать наравне с чешскими гражданами. После получения образования иностранцы могут получить разрешение на долгосрочное пребывание в течение 9 месяцев, чтобы найти работу или начать собственное дело. Когда иностранные выпускники найдут работу, они имеют право подать заявление на получение вида на жительство.

Костюк отметил, что Министерству образования и науки стоило бы провести опрос украинской молодежи, чтобы узнать почему она уехала из нашей страны, планируют ли они возвращаться и почему.

"До 2022 года такие опросы иногда проводили зарубежные организации и учреждения, как Институт публичных дел Польши. То есть, Польше и другим странам Европы наша молодежь нужна, а Украине? Иначе, процент студентов из Украины, которые хотели бы вернуться домой после завершения обучения будет еще меньше тех 10%, которые определены в опросе польского института в 2018 году", – подытожил профессор.

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