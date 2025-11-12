'Как дела в школе?' Тарас Тополя рассмешил сеть диалогом с 12-летним сыном: пришлось надевать 'костюм водолаза'

Украинский рок-певец и отец троих детей Тарас Тополя рассмешил сеть своим диалогом с 12-летним сыном. Артист рассказал о том, какой ответ он получает на свой вопрос "Как прошел твой день?"

По словам лидера группы "Антитіла", он почти 100% всегда будет одинаковым: "Нормально". О том, что он делает, чтобы добыть больше информации, артист рассказал в своем видео в социальной сети TikTok.

Тарас Тополя говорит, что для того, чтобы узнать хоть немного больше, надо надевать "костюм водолаза".

"И тогда папочка надевает костюм водолаза и начинает вытаскивать из глубин, что-то больше слова "нормально", – делится артист секретами общения с подростками.

В комментариях певца поддержали другие родители и пишут о том, что их дети на подобные вопросы дают точно такие же ответы.

