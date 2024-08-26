'Как деморализованный учитель может проводить уроки счастья?' Украинский работник образования поднял важный вопрос

Украинские учителя не имеют мотивации изучать что-то новое, овладевать платформами, работать со школьниками индивидуально и т.д., ведь это не отражается на их зарплате. Об этом заметил доктор философии и ментор Владимир Страшко.

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Он подчеркнул, что от внутреннего состояния педагога зависит, что он будет транслировать детям. Поэтому возникает вопрос, сможет ли деморализованный учитель проводить уроки счастья и передавать любовь к обучению детям. Об этом работник образования написал в Facebook.

"Когда мы проводили школы тренеров, одним из модулей всегда был "Внутреннее состояние тренера". Потому что от состояния зависит то, что ты транслируешь в аудиторию. Интересно, как деморализованный учитель может проводить уроки счастья. Может ли он транслировать любовь к учебе?", – делится Страшко.

"Во время обучения один из участников поднял руку, чтобы задать вопрос. Но вместо вопроса рассказал о том, что у него совсем нет мотивации изучать что-то новое, овладевать платформами, вкладывать в это все свою энергию и силу, работать с детьми индивидуально и т.д. все это никак не отразится на его зарплате", – добавляет он.

Педагог отмечает, что не наблюдается никакой связи между ростом профессиональности и уровнем дохода учителей.

Он подчеркивает, что тренинги, взятые за основу уроков счастья, как правило, ведут психологи, имеющие значительный гонорар. Однако учителя чаще всего проходят обучение ради диплома.

"Как прекрасно слушаются видео лекции во время приготовления борща. Как классно, что тест на той же платформе можно проходить 100 раз, пока не пройдешь. Ну и то, что педсовет засчитает этот курс как повышение квалификации. Вот вам и все обучение. Галочка ради бумажки", – рассказывает Страшко.

В заключение педагог обратил внимание на важность учителей в украинском обществе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно об уроках счастья в Украине.

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