Принуждения не будет, а у учителей не будет дополнительной нагрузки: что известно об уроках счастья в Украине

Украинским школьникам с 1 сентября 2024 будут преподавать уроки счастья. Несмотря на нововведение, курс не будет обязательным, а материалы будут интегрироваться через другие предметы. Для учителей не будет существенного изменения нагрузки.

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Первыми, для кого начнут внедрять программу, станут дошкольники и ученики первых классов. Впоследствии его будут преподавать и для старших школьников. Кроме того, курс не будет предусматривать оценивание, однако у детей будет рефлексивная практика, которая будет помогать отслеживать прогресс в овладении необходимыми навыками, передает Новая украинская школа.

Обучение рассчитано на детей от дошкольного возраста до 7 класса. Уроки счастья будут интегрированы и будут усиливать уже имеющуюся информацию в предметах "Я исследую мир" и "Здоровье, безопасность и благополучие".

Курс будет внедряться за счет вариативной составляющей. То есть в первом классе, например, финансирование будет происходить из местного бюджета. Однако более подробно о распределении часов в других классах будет отмечено в самой программе.

Уроки счастья могут преподавать учителя, классные руководители и психологи. Этих специалистов будут готовить тренеры, которые пройдут программу "Психическое здоровье и благополучие".

Однако в первую очередь обучение пройдут представители институтов последипломного педагогического образования. Кроме того, материалы курса будут в открытом доступе, а педагоги смогут воспользоваться методическим комплексом с рекомендациями преподавания курса и рабочими тетрадями в соответствии с уровнями.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что будут учить на уроках счастья украинские школьники.

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