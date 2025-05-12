Как держать дисциплину в классе: учительница показала лайфхак с домашним заданием

Украинская учительница начальных классов из города Горохов Волынской области, которая ведет страницу "Научиться легко" в соцсетях, поделилась лайфхаком, как держать дисциплину во время урока. Она предлагает нарисовать на доске ряды, которые соответствуют количеству в классе.

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В заметке в Facebook педагог советует разделить ряд на несколько черточек и воспользоваться магнитом. Когда дети начинают нарушать дисциплину в классе, магнит передвигается выше. Когда он доходит до верхней точки, школьники из этого ряда получают дополнительное домашнее задание.

"В моем классе три ряда парт, поэтому на доске изображены три шкалы. Снизу шкалы размещаем магнит. Когда дисциплина или порядок в классе нарушается, магнит движется вверх. Когда магнит достигает вершины, то этот ряд получает какое-то дополнительное задание. А поскольку дети не любят дополнительное задание, то и дисциплина в классе замечательная", – делится педагог.

Пользователи соцсети поддержали такую инициативу учительницы.

"Мои ученики всегда любили волшебный конверт с дополнительными заданиями".

"Оригинально и креативно. Надеюсь, что ученикам это нравится. Мне так точно".

Однако нашлись и те, кто не согласился с такими методами.

"Что бы мы ни придумывали - все идет от воспитания ребенка, от взаимоотношений родителей с детьми, от уважения к тебе. Такая штука работает временно. И чем дети старше, тем труднее, потому что начинается сезон становления неправильных приоритетов, вседозволенности, которую часто путают со свободным выбором".

"Возможно, лучше победителей наградить более интересным заданием, а аутсайдеры пусть оттачивают навыки в стандартном".

"Учителю следует наоборот заинтересовывать и стимулировать детей к все новым заданиям, вызвать у них интерес и стремление добиться успеха. А наказывать дополнительным заданием? И когда его выполнять? На перемене?".

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