Как детям сдавать НМТ после массированного обстрела? Родители и учителя устроили громкую дискуссию

Родители и учителя устроили дискуссию из-за проведения национального мультипредметного теста после массированного обстрела. Так, одна из мам Ника Сас поделилась, что ее дочь почти не спала из-за ночной атаки, а утром должна ехать на сессию.

Видео дня

На условия, в которых оказались сейчас выпускники, сдающие экзамен, обратил внимание и учитель физики и информатики Руслан Цыганков. Педагог подчеркнул, что дети проходят четыре разных предмета за четыре часа после тяжелой ночи.

В комментариях многие украинцы сетовали на необходимость проверки знаний детей во время войны. Ведь школьники постоянно недосыпают, учатся во время тревог, а прохождение такого сложного экзамена создает дополнительное напряжение в их жизни. Многие отмечали, что даже в мирное время НМТ слишком тяжелый, потому что детям нужно сдавать 4 разных предмета в один день.

"Не ругайте детей если они не сдадут НМТ, или сдадут плохо, его всегда можно пересдать. Эмоциональное состояние ребенка и его жизнь значительно важнее тех баллов. Будьте поддержкой в такие моменты для детей, пожалуйста".

"В шоке, как взрослые люди на полном серьезе сравнивают тех, кто спасает жизни, тушит пожары или делает операции с 17-летними детьми, у которых НМТ. У них нет ни нормального выпускного до утра, как был у нас, ни нормальной молодости. Вместо этого тревоги, недосып, война и постоянная тревожность за свою жизнь. И еще сетуют здесь – а кому-то тяжелее. Кому-то тяжелее, да. Но так вообще не должно быть!"

"Бедные, бедные дети. Это такой стресс и в мирное время. А сейчас... Я не считаю, что это проверка знаний, потому что многие дети на стрессе что-то забывают, хотя на самом деле все это знают. Это дополнительное напряжение, которое не отражает реальность".

В то же время в этом году поступающие могут перенести день сдачи УМТ после массированных обстрелов, если они считают, что психоэмоциональное состояние повлияет на результаты выполнения заданий. На этом отметил начальник отдела администрирования образовательных оцениваний Украинского центра оценивания качества образования Андрей Ночкин.

"Стоит напомнить: законодательством предусмотрено, что участники НМТ, которые не смогли начать или завершить работу над тестом во время основных сессий НМТ по независящим от них причинам, могут принять участие в дополнительных сессиях НМТ при условии подачи заявления в течение трех дней со дня проведения основной сессии, в которой они принимали / должны были участвовать", – сказал Ночкин.

Если поступающий появился на сессию после длительных тревог или обстрелов, однако из-за ухудшения самочувствия не смог начать или завершить тестирование, он должен сообщить об этом работникам аудитории и подать заявление о предоставлении возможности прохождения экзамена в дополнительную сессию. Чиновник отметил, что информацию об ухудшении состояния участника необходимо зафиксировать в документах временного экзаменационного центра.

В случае, если участник экзамена не явился на тестирование из-за массированного обстрела ночью или длительной тревоги, он должен в трехдневный срок подать заявление на прохождение НМТ в дополнительную сессию. В РЦОКО в таких ситуациях будут принимать решение о допуске к участию в дополнительных сессиях испытания без требования о предоставлении каких-либо дополнительных подтверждающих документов, отметил Ночкин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что репетитор по математике, которая плохо сдала НМТ 2026, назвала свою самую большую ошибку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!