Как должна действовать школа, если ребенок пришел больной занятием

Если в учебном заведении возникают случаи инфекционных заболеваний или отравлений, то руководитель школы должен немедленно сообщить лабораторному центру Министерства здравоохранения соответствующей территории. Такие условия предусматриваются Санитарным регламентом.

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В то же время, в нормативно-правовых актах или других документах не указано, что школа может не допустить ученика к урокам, если он пришел больной. Об этом рассказала директор киевского лицея Алевтина Багинская в интервью Вчися. Медіа.

"В нормативно-правовых актах и других официальных документах не прописано, что школа может не допустить ребенка к занятиям, если он пришел в заведение больным. Иначе это будет нарушение права на образование. Привести ребенка на обучение это право родителей, а также и их ответственность. Если родители сознательно приводят больного ребенка в школу, мы не можем не допустить его к занятиям", – отметила Биганская.

По ее словам, школа в таком случае может сообщить родителям, что ученик больной и его нужно забрать домой или показать врачу. Если учитель видит ухудшение самочувствия ребенка, то его немедленно отводят в медпункт, где его осматривает медсестра или врач. В таком случае, работники учебного заведения обязательно звонят родителям и сообщают о жалобах школьника. Обычно ученика забирают домой.

"Также родители могут дать разрешение медикам дать определенный лекарственный препарат ребенку. Мы рассказываем, что у нас есть в медпункте и тогда родители говорят, какие лекарства из имеющихся можно дать ребенку. Ведь всегда нужно помнить, что на какие-то из препаратов может быть аллергия, поэтому, чтобы это предотвратить, наши медики всегда консультируются с родителями", – делится директор.

Когда случаются серьезные травмы, работники школы должны вызывать скорую помощь, а ребенка сопровождает учитель или медработник в таком случае. Если ученик имеет признаки вирусного заболевания, то его должны изолировать, пока его не заберут родители.

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