Как две капли воды. 12-летний школьник с Волыни сыграл Василия Симоненко и покорил сеть

12-летний Кусевич Денис из города Горохов Волынской области принял участие в серии информационно-познавательных мероприятий, раскрывающих дух и сущность эпохи шестидесятников в своей школе и покорил сеть. Мальчик сыграл украинского поэта Василия Симоненко.

Видео с выступлением школьника, которым его мама поделилась в социальной сети TikTok собрало более 20 тысяч лайков и почти 3 тысячи распространений. В комментариях пишут, что он невероятно талантливый и даже похож на поэта "как две капли воды".

В комментариях пользователи не только отмечают сходство ребенка с поэтом, но и пишут о том, что ему стоит податься на образовательную премию имени Павла Тычины от творческого объединения МУР, которая вознаграждает "за лучшую лекцию" тех, кто умеет интересно, глубоко и креативно делиться своими знаниями.

Также под видео пишут, что он настолько прекрасно играет, что будто проживает эту роль, и называют мальчика настоящим будущим Украины.

Кроме этого, в комментарии написал действующий военный ВСУ, что именно за таких детей они и воюют. Также свой комплимент школьнику оставила телеведущая Маричка Падалко.

