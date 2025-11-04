'Любчик спас мальчика, который начал тонуть'. Тренер по плаванию показал сообщение отца 8-летнего ученика и растрогал сеть

8-летний украинец по имени Любомир, находясь на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, спас маленького мальчика, который тонул. Эту невероятную историю рассказал его тренер по плаванию Александр Садчиков, который работает во Львове.

На своей странице в социальной сети Threads он поделился скриншотом переписки с отцом своего ученика, где были указаны детали спасения. В комментариях к посту пользователи пишут, что эта история – важнее всех дипломов.

"Любчик спас мальчика, который начал тонуть в море. Мальчику на вид 5-6 лет. Думаю, он не учел перепада глубины..." – говорилось в тексте.

Как видно на скриншоте, украинец не растерялся, схватил его за руку и на своих плечах вынес к берегу. Отец маленького героя поблагодарил тренера за его работу.

Пользователи в комментариях справедливо отмечают, что это сообщение можно вешать на стену, рядом со всеми дипломами и наградами. Потому что оно даже важнее их.

Также в комментариях написали, что подобные истории важны, ведь сразу понимается ценность собственной работы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что психолог назвала "красные флажки" у спортивного тренера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!