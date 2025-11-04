"Любчик спас мальчика, который начал тонуть". Тренер по плаванию показал сообщение отца 8-летнего ученика и растрогал сеть
8-летний украинец по имени Любомир, находясь на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, спас маленького мальчика, который тонул. Эту невероятную историю рассказал его тренер по плаванию Александр Садчиков, который работает во Львове.
На своей странице в социальной сети Threads он поделился скриншотом переписки с отцом своего ученика, где были указаны детали спасения. В комментариях к посту пользователи пишут, что эта история – важнее всех дипломов.
"Любчик спас мальчика, который начал тонуть в море. Мальчику на вид 5-6 лет. Думаю, он не учел перепада глубины..." – говорилось в тексте.
Как видно на скриншоте, украинец не растерялся, схватил его за руку и на своих плечах вынес к берегу. Отец маленького героя поблагодарил тренера за его работу.
Пользователи в комментариях справедливо отмечают, что это сообщение можно вешать на стену, рядом со всеми дипломами и наградами. Потому что оно даже важнее их.
Также в комментариях написали, что подобные истории важны, ведь сразу понимается ценность собственной работы.
