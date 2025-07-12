Психолог назвала "красные флажки" у спортивного тренера: это унижает ребенка и разрушает его самооценку
Большинство родителей отдают детей в спортивные кружки с целью развить самодисциплину и желание двигаться к победам, несмотря на любые сложности. Однако украинский психолог и гештальт-терапевт мам и подростков Любовь Рудницкая советует внимательно выбирать тренера для ребенка.
Она объясняет, что тренер не должен действовать через жестокость и унижение. В своей заметке в Instagram эксперт называет "красные флажки", заметив которые, следует немедленно забирать из секции своего ребенка.
"В современном социуме мы можем взаимодействовать с ребенком только через любовь и уважение. И, поверьте, результаты будут. Ребенок будет заниматься не из-за страха, а из-за интереса, через здоровую конкуренцию", – говорит гештальт-терапевт.
Красные флажки спортивного тренера:
- Унижает ребенка фразами вроде: "ты слабак", "ничего из тебя не будет".
На самом деле это не мотивирует, это является психологическим насилием.
- Пугает и шантажирует. Использует для этого фразы: "не сделаешь – выгоню", "из-за тебя команда проиграет".
Таким образом, ребенок тренируется действовать из-за страха, а не потому, что ему интересно победить или достичь каких-то результатов.
- Игнорирует состояние ребенка.
Если тренер говорит ребенку, который говорит, что у него что-то болит: "не ной" или "потерпи", – это опасно, как физически, так и психологически.
- Забирает у ребенка веру в себя. Заметили изменение поведения у ребенка после тренировки? Он возвращается молчаливый, заплаканный или говорит: "Я ни на что не способна"? Это признаки того, что его самооценка разрушается, он теряет веру в свои возможности.
Также психолог посоветовала несколько вопросов, которые родителям стоит задать ребенку, чтобы понять, соответствует ли тренер его ожиданиям и потребностям:
Эксперт отмечает, что спорт должен укреплять, а не ломать. И об этом важно не забывать.
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