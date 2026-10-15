''Біжіть негайно!'' Як зрозуміти, що спортивний тренер травмує дитину

Більшість батьків віддають дітей у спортивні гуртки з метою розвинути самодисципліну та бажання рухатись до перемог, попри будь-які складнощі. Проте українська психологиня і гештальт-терапевтка мам і підлітків Любов Рудницька радить уважно обирати тренера для дитини.

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Вона пояснює, що тренер не має діяти через жорстокість і приниження. У своєму дописі в Instagram експертка називає "червоні прапорці", помітивши які, слід негайно забирати з секції свою дитину.

"В сучасному соціумі ми можемо взаємодіяти з дитиною тільки через любов і повагу. І, повірте, результати будуть. Дитина буде займатись не через страх, а через цікавість, через здорову конкуренцію", – говорить гештальт-терапевтка.

Червоні прапорці спортивного тренера:

Принижує дитину фразами на кшталт: "ти слабак", "нічого з тебе не буде".

Насправді це не мотивує, це є психологічним насильством.

Лякає і шантажує. Використовує для цього фрази: "не зробиш – вижену", "через тебе команда програє".

Таким чином, дитина тренується діяти через страх, а не тому, що їй цікаво перемогти чи досягти якихось результатів.

Ігнорує стан дитини.

Якщо тренер говорить дитині, яка каже, що у неї щось болить: "не скигли" чи "потерпи", – це небезпечно, як фізично, так і психологічно.

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Забирає у дитини віру в себе. Помітили зміну поведінки у дитини після тренування? Вона повертається мовчазна, заплакана або каже: "Я ні на що не здатна"? це ознаки того, що її самооцінка руйнується, вона втрачає віру у свої можливості.

Також психологиня порадила кілька запитань, які батькам варто задати дитині, щоб зрозуміти, чи відповідає тренер її очікуванням і потребам:

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"Якби тренер був героєм мультфільму – хто б це був?" "Як ти розумієш, що тренер тобою задоволений?" "Що б ти змінив на тренуваннях, якби все залежало від тебе?" "Як би ти пояснив своє тренування людині, яка ніколи не бачила спорт?"

Експертка наголошує, що спорт має зміцнювати, а не ламати. І про це важливо не забувати.

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