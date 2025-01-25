'Как искусственный интеллект научит ребенка читать?' В Украине возникла дискуссия из-за школ без учителей

В Украине активно обсуждают идею Соединенных Штатов Америки, где открыли государственную онлайн-школу, в которой уроки будет проводить искусственный интеллект, а учителя будут выполнять роль наставников. Украинцы такое решение критикуют, отмечая, что дети, особенно в средней школе, очень нуждаются в учителе и контроле.

Видео дня

Что касается учеников младших классов, то ИИ вряд ли сможет научить их читать и писать. Дискуссия возникла под сообщением учителя НУШ Юлианы Довгопол в Instagram. По убеждению самого педагога, помощь в обучении школьникам все равно потребуется от взрослых – родителей или репетиторов.

"Как бы то ни было, но помощь в учебе потребуется от взрослых, нужно будет привлекать родителей или нанимать репетитора. Потому что онлайн-онлайном, а два часа в день.. не знаю, много ли можно выучить. Замечу: здесь от 4 до 8 класса берут (в новые классы с ИИ и без учителей планируют зачислить примерно 200 учеников 4-8 классов. – Ред.), потому что именно где-то в 4 классе дети становятся более самостоятельными и могут реально отвечать за свое обучение. Но то, что хотят сделать даже с детсада ИИ, мне кажется, это перебор", – отметила педагог.

Что об этом думают украинцы

Мнения пользователей сети разделились. Одни отмечают, что школьники в таком возрасте очень нуждаются в учителе и контроле. Педагог должен не только учить, но и помогать формировать и развивать детям их умения и навыки, чему точно не сможет сделать искусственный интеллект.

В то же время некоторые отмечают, что со временем эта система придет и в Украину, тогда дети станут более самостоятельными и ответственными.

Также среди украинцев есть мнения о том, что ИИ может являться помощником учителя, но не заменять его.

"Представляю со страхом, как искусственный интеллект научит ребенка читать"

"Пересматриваю много видео ИИ, ошибка на ошибке, исправляю. Учителя пишут мне, что я зануда…"

"Из собственного опыта скажу, что ученики 6-7 классов очень нуждаются в учителе и контроле. Эти классы самые сложные, но интересно наблюдать за их взрослением, надо учить делать выводы"

"Со временем эта система придет и в Украину, было бы здорово, чтобы она реализовалась. Дети были бы более самостоятельны и ответственны"

"Учитель не только передатчик информации, которым является ИИ. Учитель – это личность, которая помогает формировать и развивать детям их умения и навыки. Формирует собственное "Я" ребенка, а также является примером поведения в обществе. К сожалению, ИИ этого сделать не может"

"Мое мнение: что слишком, то не здорово. Использовать ИИ как помощник для работы учителя – ок, но заменить учителя им – нет и еще раз нет"

"Нет, я детей не отдала бы туда"

"Со временем эта система придет и в Украину, было бы здорово, чтобы она реализовалась. Дети были бы более самостоятельны и ответственны".

Как сообщал OBOZ.UA, в США появилась первая государственная онлайн-школа, где занятие будет проводить ШИ. Учителя в таком учебном заведении будут выполнять роль наставников и не будут преподавать ни одного предмета.

Впервые такой подход пилотировали в частных школах Техаса и Флориды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!