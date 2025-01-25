"Как искусственный интеллект научит ребенка читать?" В Украине возникла дискуссия из-за школ без учителей
В Украине активно обсуждают идею Соединенных Штатов Америки, где открыли государственную онлайн-школу, в которой уроки будет проводить искусственный интеллект, а учителя будут выполнять роль наставников. Украинцы такое решение критикуют, отмечая, что дети, особенно в средней школе, очень нуждаются в учителе и контроле.
Что касается учеников младших классов, то ИИ вряд ли сможет научить их читать и писать. Дискуссия возникла под сообщением учителя НУШ Юлианы Довгопол в Instagram. По убеждению самого педагога, помощь в обучении школьникам все равно потребуется от взрослых – родителей или репетиторов.
"Как бы то ни было, но помощь в учебе потребуется от взрослых, нужно будет привлекать родителей или нанимать репетитора. Потому что онлайн-онлайном, а два часа в день.. не знаю, много ли можно выучить. Замечу: здесь от 4 до 8 класса берут (в новые классы с ИИ и без учителей планируют зачислить примерно 200 учеников 4-8 классов. – Ред.), потому что именно где-то в 4 классе дети становятся более самостоятельными и могут реально отвечать за свое обучение. Но то, что хотят сделать даже с детсада ИИ, мне кажется, это перебор", – отметила педагог.
Что об этом думают украинцы
Мнения пользователей сети разделились. Одни отмечают, что школьники в таком возрасте очень нуждаются в учителе и контроле. Педагог должен не только учить, но и помогать формировать и развивать детям их умения и навыки, чему точно не сможет сделать искусственный интеллект.
В то же время некоторые отмечают, что со временем эта система придет и в Украину, тогда дети станут более самостоятельными и ответственными.
Также среди украинцев есть мнения о том, что ИИ может являться помощником учителя, но не заменять его.
- "Представляю со страхом, как искусственный интеллект научит ребенка читать"
- "Пересматриваю много видео ИИ, ошибка на ошибке, исправляю. Учителя пишут мне, что я зануда…"
- "Из собственного опыта скажу, что ученики 6-7 классов очень нуждаются в учителе и контроле. Эти классы самые сложные, но интересно наблюдать за их взрослением, надо учить делать выводы"
- "Со временем эта система придет и в Украину, было бы здорово, чтобы она реализовалась. Дети были бы более самостоятельны и ответственны"
- "Учитель не только передатчик информации, которым является ИИ. Учитель – это личность, которая помогает формировать и развивать детям их умения и навыки. Формирует собственное "Я" ребенка, а также является примером поведения в обществе. К сожалению, ИИ этого сделать не может"
- "Мое мнение: что слишком, то не здорово. Использовать ИИ как помощник для работы учителя – ок, но заменить учителя им – нет и еще раз нет"
- "Нет, я детей не отдала бы туда"
- "Со временем эта система придет и в Украину, было бы здорово, чтобы она реализовалась. Дети были бы более самостоятельны и ответственны".
Как сообщал OBOZ.UA, в США появилась первая государственная онлайн-школа, где занятие будет проводить ШИ. Учителя в таком учебном заведении будут выполнять роль наставников и не будут преподавать ни одного предмета.
Впервые такой подход пилотировали в частных школах Техаса и Флориды.
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