Как изменится работа вузов, школ и детсадов в Украине: все рекомендации МОН

Министерство образования и науки Украины опубликовало рекомендации для учебных заведений по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как отметил в Telegram и.о. главы МОН Сергей Шкарлет, всем заведениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) рекомендуется установить каникулы с 15 до 30 октября включительно.

И.о. министра рассказал о дистанционном обучении

Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) рекомендуется перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с выездом студентов из общежитий.

При этом в МОН подчеркнули, что это только рекомендация, и никто не будет принудительно выселять студентов из общежитий. А тем, кто уедет, должны вернуть средства за проживание.

Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и главного государственного санитарного врача.

Шкарлет пояснил, что эти предложения будут представлены на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС с рекомендацией подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства во вторник, 13 октября.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве объявили, что осенние каникулы в школах пройдут с 21 по 28 октября.