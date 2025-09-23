Как изменится сертификация учителей с сентября: 7 главных нововведений

С сентября 2025 года вступили в силу изменения в Положение о сертификации педагогических работников. Подготовлены они были Министерством образования и науки Украины вместе с Государственной службой качества образования (ГСКО) и Украинским центром оценивания качества образования (УЦОКО).

О том, что именно изменится, для "Вчися.медіа" рассказала начальница управления сертификации и образовательных программ ГСКО Неля Величко. Она назвала 7 главных нововведений.

Изменения относительно участия

В сертификации могут принять участие те учителя, которые работают по совместительству и на момент регистрации имеют педагогическую нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки по дисциплине, по которой они хотят пройти сертификацию.

По словам Нели Величко, это, в частности, касается руководителей и руководителей учебных заведений, их заместителей и заместителей, которые имеют педагогическую нагрузку и преподают, например, украинский язык, математику, историю и другие предметы, по которым предусмотрена сертификация, и они тоже хотели бы принять в ней участие.

"Раньше для этого не было нормативного основания, ведь эти категории, а также учителя и учительницы по совместительству или совмещению не могли участвовать в сертификации", – объясняет она.

Изменения относительно регистрации

Теперь требования по регистрации участников сертификации будут вынесены в отдельный документ. Он будет обнародован впоследствии Украинским центром оценивания качества образования.

Право отказаться проходить сертификацию

Как пояснила госпожа Величко, теперь учителя на любом этапе могут отказаться от прохождения сертификации, однако у них остается право получить возможность повторно пройти сертификацию в следующем году.

"Например, если учитель или учительница прекратили участие в 2025 году, они могут зарегистрироваться снова в 2026-м", – отмечает начальница управления сертификации.

Установление четкого срока начала действия сертификата

Теперь четко определено: сертификат действителен с 1 января года, следующего после года успешного прохождения сертификации.

Введена процедура обжалования результатов третьего этапа сертификации

Согласно изменениям, участники сертификации смогут обжаловать результаты изучения их практического опыта работы. Это можно будет сделать в течение трех календарных дней после получения копии экспертного заключения. Ранее апелляция была возможна только по результатам независимого тестирования.

Нормирована процедура подготовки экспертов сертификации

Как объяснила Неля Величко, экспертами сертификации могут быть педагогические, научно-педагогические работники и работницы учебных заведений и другие лица с опытом педагогической деятельности не менее пяти лет. Они должны пройти обучение для того, чтобы быть привлеченными к проведению сертификации.

"В процессе подготовки они подробно знакомятся с новым профессиональным стандартом учителя, методикой экспертного оценивания профессиональных компетентностей участников сертификации, наблюдают за записями учебных занятий (с разрешения участников и участниц сертификации предыдущих лет), анализируют их, а также самопрезентации, интервью участников и участниц сертификации", – объяснила она.

Также она добавила, что после обучения будущие эксперты должны сдать тестирование и получить сертификат о повышении квалификации, который не требует дополнительного одобрения педагогического совета.

Зафиксировано, что администрация учебного заведения должна способствовать участию в сертификации педагогов

"Это важный момент, ведь по результатам опросов как участников сертификации, так и экспертов было выявлено, что среди руководства учебных заведений не всегда есть положительное отношение к участию учительства в этой процедуре", – утверждает Неля Величко.

