В Украине планируют ввести сертификацию директоров школ на знание государственного языка: что известно

В Украине могут ввести сертификацию руководителей учебных заведений на знание украинского языка. Такую инициативу обсудили во время рабочей встречи Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская и образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Об этом говорится на официальной странице языкового омбудсмена. Чиновницы подчеркнули, что именно директора отвечают за языковую политику и соблюдение закона о государственном языке в учебных заведениях.

Отдельно Лещик и Ивановская подчеркнули важность системной работы с педагогическими коллективами.

"Языковая среда формируется не только на уроке, но и во время перерывов, воспитательных часов, во внеклассном общении", – сказала Ивановская.

"В соответствии со статьей 7 Закона Украины "Об образовании", языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Субъекты хозяйствования должны обслуживать потребителей на государственном языке, в сфере образования это касается учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц-предпринимателей, которые предоставляют образовательные услуги", – подчеркнула Лещик.

Кроме того, чиновники подчеркнули важность соблюдения языкового законодательства в учреждениях дошкольного образования. По словам языкового омбудсмена, именно в детском саду закладываются первые языковые практики ребенка.

Отдельное внимание было уделено проблематике частных учебных заведений, кружков, летних лагерей и учреждений досуга детей и молодежи. Чиновницы отметили, что необходимо законодательно урегулировать вопрос защиты языковых прав украинцев в таких заведениях, чтобы гарантировать детям право на обучение и отдых на государственном языке независимо от формы собственности заведения.

