Как изменится школьная программа в Сирии и почему инициативы нового правительства вызывают беспокойство у сирийцев

В Сирии новая власть, возглавляемая исламистами, уже приняла изменения в школьную программу, которая имеет заметный исламский акцент. Были изъяты упоминания о доисламских божествах, теории эволюции, отменен предмет "национальное ведение" и добавлены исламские или христианские религиозные дисциплины.

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О новых изменениях объявил министр образования переходного правительства Назир аль-Кадри. Однако новая школьная программа была утверждена без учета мнения общества, пишет BBC News.

В частности, из уроков естественных наук изъяты материалы о теории эволюции, Большом взрыве, а также упоминания о доисламских божествах и их статуях. Роль царицы Зенобии, героини Сирии и правительницы Пальмиры, тоже значительно уменьшена.

Националистическая фраза "пожертвовать своей жизнью ради защиты своей родины" была заменена исламистской "пожертвовать своей жизнью ради Аллаха".

Эпоху сирийского диктатора Башара Асада и его отца Хафеза полностью вычеркнули, включая воспевавшие их стихи. Также во все учебники внедрен революционный сирийский флаг.

Назир аль-Кадри заявил, что учебная программа, по сути, не изменилась и будет оставаться такой, пока не будут созданы специализированные комитеты для ее пересмотра. Он сказал, что единственные инструкции, которые он издал, касались удаления содержимого, прославлявшего "несуществующий режим Асада", и исправления неверных толкований Корана, священной книги ислама.

Однако вернувшиеся в Сирию впервые за многие годы общественные активисты обеспокоены тем, что к их голосам могут не прислушаться, когда страна развивается под новым руководством.

Активист и журналист Шияр Халеал предупредил, что образование, основанное на экстремистских идеологиях, может "сформировать людей, идеи которых угрожают региональной и международной безопасности".

Журналист Зиад Хайдар назвал изменения "образовательными казнями", предупредив, что "целью стали определенные религиозные группы".

Критики поправок к учебной программе Сирии выразили обеспокоенность по поводу того, что они считают потенциальным сдвигом "от националистической к исламистской интерпретации" истории страны, как утверждает американский ученый Джошуа Лэндис.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере 1,4 миллиона девочек в Афганистане лишены доступа к среднему образованию с тех пор, как радикальное исламистское движение "Талибан" вернулось к власти в 2021 году. В ЮНЕСКО говорят, что под угрозой оказалось целое будущее поколение.

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