Как конфликт между родителями влияет на образование ребенка и что в таких случаях делать директорам школ. Разъяснение Горбачева

Родители, находящиеся в процессе развода или имеющие конфликт, нередко впутывают в это детей. В частности, это касается и обучения. Например, один из взрослых может без ведома переводить сына или дочь в другую школу, не позволять забирать личное дело или вообще обратиться в учебное заведение, чтобы ребенка не отдавали другому. Это часто приводит к непониманию, как действовать администрации. Ведь, согласно законодательству, оба родителя равноправны в вопросах воспитания и их заявления имеют одинаковый вес.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, такие ситуации усугубляют и так разрушенное психологическое и моральное состояние детей из-за полномасштабной войны России против Украины. Но заложниками здесь становятся также и руководители учебных заведений, ведь они должны соблюдать закон и удовлетворять или отклонять условия родителей. У защитника образовательных прав предоставили рекомендации и предложения, как действовать, если из-за конфликта между взрослыми страдает право ребенка на получение образования.

Согласно семейному кодексу, вопросы воспитания решаются совместно и матерью и отцом, независимо от того, состояли они в браке или нет. В случае его расторжения проживание каждого из них отдельно от ребенка не влияет на объем их прав и не освобождает от обязанностей по отношению к нему, кроме других предусмотренных законами случаев.

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В случае, если мальчик или девочка не ходит в школу из-за конфликта между взрослыми более 10 дней, директор школы должен сообщить об этом Национальной полиции и Службе по делам детей. Также администрация учебного заведения может напомнить родителям об административной ответственности или лишении родительских прав в случае невыполнения своих обязанностей.

"Уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних детей влечет предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Если те же действия совершаются повторно в течение года после наложения административного взыскания, – налагается штраф от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – указано в тексте.

То есть в случае, если родители препятствуют получению ребенком полного общего среднего образования, их могут лишить родительских прав. Это также касается и принадлежности заботы о физическом и духовном развитии, обучении, подготовке к самостоятельной жизни и создании условий для получения образования.

У образовательного омбудсмена обратили внимание, что в случае длительного разрешения кофликта, из-за чего ребенок не ходит на обучение или решается вопрос о его зачислении/отчислении/переводе, директора школ могут действовать в интересах школьника. В частности, провести беседу с родителями, привлекая психолога, обратиться в Комиссию по вопросам защиты прав ребенка, чтобы как можно быстрее урегулировать спор взрослых, а также направить сообщение в уполномоченные органы о привлечении к административной ответственности, если мать или отец не хотят участвовать в урегулировании ситуации.

Горбачев поддержал предложения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно разработки и внесению изменений в Порядок и планирует инициировать создание рабочей группы по их реализации.

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