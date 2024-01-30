Ребенка травят в школе, потому что он ВПЛ: как правильно действовать родителям

Дети-переселенцы находятся в группе риска, ведь могут быть потенциальными жертвами травли. В частности, это происходит из-за того, что они нуждаются в большем внимании от взрослых, чувствуют себя растерянными и невнимательными. Также школьники могли стать свидетелями страшных событий, пережить потерю дома или родных, что делает их уязвимыми.

Психолог фонда "Голоса детей" Екатерина Базиль рассказала в интервью УП. Жизнь, что чувствительность детей-ВПЛ может восприниматься как слабость и стать поводом для буллинга. Специалист дала советы, что делать, если школьник испытывает травлю.

По ее словам, буллинг может проявляться как со стороны учащихся-переселенцев, так и в их сторону. Эксперт советует работать с обеими сторонами конфликта, ведь каждый из детей нуждается в помощи. Школьники должны чувствовать, что у них всегда есть поддержка семьи, ведь в любом случае подросткам трудно справиться с проблемами самостоятельно.

В случае, когда сверстники травят школьника-переселенца, специалист советует обязательно наладить контакт и рассказать, что делать в такой ситуации и к кому обращаться. Базиль категорически против того, чтобы говорить детям что-то типа "сам виноват". В таких ситуациях нужно наоборот дать понять ребенку, что нет ничего позорного в том, чтобы попросить о помощи у старших. Если ситуация произошла в школе, можно поговорить с учителем, администрацией или психологом.

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По словам специалиста, самое главное – обуздать эмоции взрослым. Ведь нередко, когда дети испытывают травлю, родители слишком остро реагируют на ситуацию. Психолог уверяет, что таким образом ребенку труднее справиться с собственным эмоциональным состоянием, что будет усугублять обстоятельства.

Базиль обращает внимание, что взрослым ни в коем случае не стоит самостоятельно "перевоспитывать" школьника, травящего своих одноклассников, ведь такие действия могут повлечь за собой углубление проблем. Если ситуация случилась, психолог советует решать ее с помощью администрации школы или психолога. Если учебное заведение не реагирует на обращение о буллинге, то по мнению психолога, стоит подумать о его изменении.

Также специалист рекомендует поговорить с детьми-переселенцами о буллинге, прежде чем они пойдут в новую школу. Им следует объяснить, как лучше вести себя в новой среде, почему может происходить травля и как на нее реагировать. По словам Базиль, родителям нужно ежедневно работать над тем, чтобы у них были доверительные отношения со школьниками. Особенно это касается подростков, ведь они могут иметь нестабильное эмоциональное состояние и нуждаться в большей поддержке.

В частности, специалист отмечает, что именно в возрасте после 10 лет дети начинают самоутверждаться и конкурировать между собой, чтобы получить признание в социуме. Это могут быть и случаи привлечения внимания к себе путем агрессивных нападений на сверстников.

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