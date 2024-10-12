Как конфликт между учителем и родителями влияет на ребенка: ответ психолога

Родителям и учителям следует нормально взаимодействовать друг с другом, поскольку конфликты между ними играют роль в жизни ребенка и могут негативно влиять на учебу. Школьник в этой цепочке – наиболее уязвимое звено в силу того, что его психологические механизмы защиты сформированы не полностью.

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Об этом в интервью украинским СМИ сказала школьный психолог Лариса Чернокрылюк. По ее словам, ребенок слышит, что люди, которым он доверяет с рождения, обсуждают учителя, которому также должен доверять.

Эксперт объяснила, что психика детей "заточена" на то, чтобы усваивать модели поведения важных для нее людей, чтобы потом их воспроизводить. В том числе, изучать стратегию поведения в конфликте родителей с учителем, следить и потом ей подражать.

"Это очень важный коммуникативный навык – уметь конфронтировать, но при положительном и "здоровом" развитии событий ребенок должен научиться конфронтировать так, чтобы условно не покалечить ни себя, ни людей вокруг, и самому не страдать. То есть, сохранять уважение к другим и к самому себе, не терять достоинство, отстаивая свое мнение, но и слышать других, понимать их, учиться искать решение, удовлетворяющее обе стороны конфликта", – сказала Чернокрылюк.

Чаще всего триггером для родителей, которые начинают ссоры с учителями, являются конфликты детей с одноклассниками. Часто это сопровождается параллельно конфликтом родителей.

"В результате родители идут войной на школу, хотят разобраться друг с другом, используя учительский ресурс. Однако следует помнить, что обычно недоразумения между детьми, особенно меньшими, в "здоровой" среде иссякают достаточно быстро и без постороннего вмешательства", – сказала психолог.

Она посоветовала родителям учить детей обходить острые углы и оценивать ситуацию: например, если кто-то задел твой пенал – это может быть случайно, а может – специально, если это сделали не один раз, а несколько и намеренно.

"Необходимо выяснить причины такого поведения. Если ребенок не может справиться сам, он должен назвать несколько человек из своего так называемого "круга поддержки". То есть тех, к кому он обратится за помощью в случае необходимости, когда родителей нет рядом. Родителям стоит это проговорить с ребенком. Хорошо, если ребенок сможет назвать минимум пять таких людей", – отметила специалист.

Также она отметила, что если родители в детстве страдали или были свидетелями буллинга или им долгое время было эмоционально некомфортно в своей школе, то, скорее всего, они будут думать, что школа, где учится их ребенок, такая же.

"Что делают такие родители, когда встречают ребенка из школы? Сразу спрашивают: "Тебя никто не обижал?" Это приводит впоследствии к тому, что ребенок будет настроен на поиск таких моментов, ведь "родителям интересно, поэтому нужно найти, кто меня здесь обижает", – добавила Чернокрылюк.

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