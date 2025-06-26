Как легко вычесть число 9: лайфхак украинской учительницы стал вирусным и покорил сеть

Учительница начальных классов из города Горохов Волынской области, которая ведет страницу "Научиться легко" в соцсетях поделилась лайфхаком, как легко от чисел с 11 по 19 отнять 9. Так, чтобы, например, решить пример 13–9= учительница предлагает к 1 добавить 3. Таким образом, 13–9=4.

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Советами педагог поделилась в Facebook. Сообщение набрало более 15 тысяч лайков. Кроме того, пользователи соцсети поделились собственными впечатлениями от такого лайфхака.

"Это интересный способ. Можно использовать после усвоения темы "Разряды чисел".

Сколько в математике открывается неизвестного".

"Интересно как фокус. Но ведь важно усвоить сам принцип вычитания. Кажется мне, что такой способ может мешать выполнять вычитание в других случаях".

"Тайный способ, никому не рассказывайте: чтобы от любого числа быстро вычесть 9, нужно добавить к нему единицу, а затем вычесть 10".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница показала лайфхак, как объяснить ученикам умножение в столбик.

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