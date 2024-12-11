Как легко выучить падежи: лайфхак от учительницы стал вирусным и спровоцировал дискуссию в сети
Учительница одной из украинских школ показала, как помогает школьникам эффективно изучать падежи. Способ подставлять слова к вопросам, на которые отвечают падежи, не новый – в комментариях отметили, что так учили еще много лет назад.
Видео педагога стало вирусным в Facebook и набрало около 13 тысяч лайков и более 200 комментариев. На кадрах она показала, как вместе с классом в игровой форме проговаривает падежи и вопросы к ним с помощью глаголов.
Називний – є хто? що?
Родовий – немає кого? чого?
Давальний – даю кому? чому?
Знахідний – бачу кого? що?
Орудний – орудую ким? чим?
Місцевий – стою на кому? на чому?
Кличний – кличу.
В комментариях некоторые пользователи раскритиковали педагога за то, что обучение в игровой форме неэффективно, а также, что дети должны заучать падежи дома вместе с родителями. Украинцы также писали, что такая шумиха в классе не способствует эффективному обучению.
В то же время некоторые наоборот отмечали, что именно такой способ изучения падежей является наиболее эффективным и используется в украинских школах очень давно.
- Именно такой подход к изучению падежей учениками эффективен. А не написать в дневнике родителям выучить падежи!
- Как так можно кричать, я бы уже убежала.
- Но дома обязательно нужно еще заучить! Ибо не всем деткам достаточно того, что в классе. Дети разные, не все одинаково запоминают. Потому некоторым нужна помощь родителей.
- Обучение в игре, напротив, как показывает практика, не эффективно. Поигрались и забылось! Дети становятся невеждами не из-за учителя, который пишет выучить падежи, а из-за родителей, которые не учат падежи вместе со своими детьми. Именно родители должны контролировать уровень знаний своих детей.
- Всегда так было. Нечего нового, только зачем так кричать? Гораздо лучше провести перекличку между учениками. По рядам, партам, между мальчиками и девочками и т.д. Веселее и визга меньше.
- Я заканчивала школу еще в 1982 году и так учили и я всегда при изучении падежей учу школьников подставлять слова, но без крика, а так чтобы услышать и понять.
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