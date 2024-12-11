Как легко выучить падежи: лайфхак от учительницы стал вирусным и спровоцировал дискуссию в сети

Учительница одной из украинских школ показала, как помогает школьникам эффективно изучать падежи. Способ подставлять слова к вопросам, на которые отвечают падежи, не новый – в комментариях отметили, что так учили еще много лет назад.

Видео дня

Видео педагога стало вирусным в Facebook и набрало около 13 тысяч лайков и более 200 комментариев. На кадрах она показала, как вместе с классом в игровой форме проговаривает падежи и вопросы к ним с помощью глаголов.

Називний – є хто? що?

Родовий – немає кого? чого?

Давальний – даю кому? чому?

Знахідний – бачу кого? що?

Орудний – орудую ким? чим?

Місцевий – стою на кому? на чому?

Кличний – кличу.

В комментариях некоторые пользователи раскритиковали педагога за то, что обучение в игровой форме неэффективно, а также, что дети должны заучать падежи дома вместе с родителями. Украинцы также писали, что такая шумиха в классе не способствует эффективному обучению.

В то же время некоторые наоборот отмечали, что именно такой способ изучения падежей является наиболее эффективным и используется в украинских школах очень давно.

Именно такой подход к изучению падежей учениками эффективен. А не написать в дневнике родителям выучить падежи!

Как так можно кричать, я бы уже убежала.

Но дома обязательно нужно еще заучить! Ибо не всем деткам достаточно того, что в классе. Дети разные, не все одинаково запоминают. Потому некоторым нужна помощь родителей.

Обучение в игре, напротив, как показывает практика, не эффективно. Поигрались и забылось! Дети становятся невеждами не из-за учителя, который пишет выучить падежи, а из-за родителей, которые не учат падежи вместе со своими детьми. Именно родители должны контролировать уровень знаний своих детей.

Всегда так было. Нечего нового, только зачем так кричать? Гораздо лучше провести перекличку между учениками. По рядам, партам, между мальчиками и девочками и т.д. Веселее и визга меньше.

Я заканчивала школу еще в 1982 году и так учили и я всегда при изучении падежей учу школьников подставлять слова, но без крика, а так чтобы услышать и понять.

Как сообщал OBOZ.UA, заслуженная учительница Украины дала 10 советов, как приучить детей к дисциплине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!