Как легко запомнить слова, в которых не нужно писать апостроф: лайфхак от украинской учительницы

Учительница начальных классов из города Горохов Волынской области, ведущая страницу "Научиться легко" в соцсетях, поделилась лайфхаком, как легко запомнить слова, в которых не нужно писать апостроф. Для этого она предложила запомнить одно предложение.

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В тексте говорится об обезьяне, которая пила ароматный и тусклый морковный сок. Свою рекомендацию педагог разместила в сообщении в Facebook.

На доске учительница написала следующее предложение:

"На святі мавпа пила духмяний, медвяний, тьмяний морквяний сік подзвякуючи цвяхом об склянку".

Школьники умело повторяли слова за педагогом.

Украинцы благодарны за такую идею учительницы.

"А детям нравится, все быстро запоминают".

"Дети это запомнят, поверьте. Каким бы это предложение не было бы глупым, когда в школе училась, нас учительница научила когда ставится мягкий знак похожим предложением. До сих пор помню".

"Поддерживаю, тоже использую в практике мнемонические фразы. Молодец".

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