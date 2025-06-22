Как LEGO влияет на мышление и математические навыки детей 6-7 лет: вы будете удивлены

Новое исследование, проведенное Университетом Суррея (Англия), показало, что привлечение классического детского конструктора LEGO на уроках может улучшить математические и пространственные способности детей. По мнению ученых, эти результаты должны побудить к реорганизации школьных программ и профессиональному развитию учителей.

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Исследователи проверяли включение конструирования LEGO в ежедневную учебную программу. Согласно результатам, это даст ощутимые улучшения и развитие способностей учащихся в возрасте от шести до семи лет, пишет phys.org.

Во время исследования, в котором приняли участие 409 детей, учителя проводили мероприятия на основе LEGO, и результаты показали заметное улучшение навыков ментального развития (способность визуализировать и манипулировать объектами в своем воображении) и успеваемости по математике у детей.

По словам ведущего автора исследования, профессора Эмили Фарран, их работа показывает, что пространственное обучение, которое проводят учителя в классе, является эффективным и дает положительные результаты для их учеников.

"Решение проблемы неуспеваемости и уменьшение разрыва между успешными и не очень учениками в математике является постоянным вызовом для педагогов. Результаты этого исследования были четкими – дети, которые участвовали в программе, показали значительное улучшение своих пространственных и математических способностей по сравнению с теми, кто получал стандартное обучение", – отметила соавтор исследования профессор математического познания Камилла Гилмор.

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