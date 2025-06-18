Никаких прописей, чтения на скорость и счета больше 10: учительница назвала самые распространенные ошибки, которые делают родители дошкольников

Украинская учительница Ольга Танаскова назвала самые распространенные ошибки, которые делают родители дошкольников, готовя их к первому классу. Так, педагог уверяет, что даже если мальчики и девочки знают буквы, читают, считают и посещают много кружков, это не всегда означает, что они психологически, социально или эмоционально готовы к обучению в школе.

Видео дня

Об этом Танаскова рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, подготовка к школе – это не про "быстрее, больше, сложнее", а про постепенное формирование базовых навыков в комфортном темпе.

В частности, учительница отметила, что изучение прописных букв в этот период будет создавать лишнюю нагрузку на моторику и психику, ведь сначала ребенок должен научиться писать печатными. В то же время, в дошкольном возрасте мальчикам и девочкам нужно уверенно считать числа в пределах 10, а не больше.

Танаскова отмечает, что чтение "на скорость" в 5-6 лет создает стресс и формирует отвращение к самому процессу. А пересказ прочитанного может вызвать блокировку этого навыка, ведь у ребенка еще нет сформированного навыка связной речи.

"Изучение букв "названиями" - например, говорить "эм", "бе", "ка" вместо звуков [м], [б], [к]. Это очень усложняет процесс чтения. Чтение через "сложение букв" - когда ребенка учат читать так: "эм" + "а" = "ма". Это не работает – дети путаются и теряют логику чтения", – отмечает эксперт.

Она советует прислушиваться к советам воспитателей и учителей, которые работают с ребенком, ведь они чаще видят то, чего не замечают родители.

Кроме того, стоит пройти тестирование на интеллектуальную готовность ребенка к школе, которое покажет, сформированы ли у него логическое мышление, память и внимание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница обратилась к родителям из-за летних каникул.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!