'Дети три месяца сидят в телефонах, забывают читать и писать'. Украинская учительница обратилась к родителям из-за летних каникул

Украинская учительница Ольга Танаскова обратилась к родителям, которые отменяют все занятия детям на летние каникулы. По ее словам, в Украине школьники отдыхают дольше всех среди других европейских стран.

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В заметке в Instagram педагог отмечает, что чаще всего дети просиживают дома или в гаджетах, пока родители на работе, ведь лагеря дорогие, а у бабушки "только сад и телевизор". По словам Танасковой, за три месяца школьники без интеллектуальной нагрузки теряют навыки. В частности, забывают как читать, писать и считать.

Франция ~ 8 недель

Германия – 6 недель (в разных землях по-разному)

Польша ~ 9 недель

Финляндия – 10-11 недель (но с большим акцентом на содержательный досуг)

Великобритания – 6 недель

Италия – до 12 недель, но чаще дети посещают летние школы

Кроме того, у детей падает мотивация к обучению и они привыкают к пассивному отдыху, скуке или чрезмерному просмотру видео.

"Многие родители летом три месяца каникул вообще ничем не занимают детей. И, честно говоря, меня как учителя это почему-то напрягает. Они ничего не делают, сидят в телефонах. И просто все мои усилия и старания, вот мы учились, они ходили дошкольники, а потом они раз и три месяца нет. А у детей еще не сформировались такие хорошие навыки к чтению, письму, примерам. Они все забыли, а потом оказывается, что вся моя работа никому не нужна", – прокомментировала OBOZ.UA учительница.

Вместо такого отдыха педагог советует добавлять немного обучения, творчества, активных прогулок, новых впечатлений. Кроме того, можно выбрать летний курс или группу, где занятия проводятся несколько раз в неделю и держат мозг в форме. В то же время, важно поощрять ребенка к исследованиям благодаря мастер-классам, чтению и опытам.

Танаскова уверяет, если ребенок проведет каникулы не за экраном, то возвращение в школу будет легким и приятным.

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