'Как мобильные телефоны заставляют мутировать клетки': слайд с урока в украинской школе разозлил сеть

В сети показали слайды из презентации школьного урока по биологии в одной из столичных школ, где отмечено, что использование мобильных телефонов "заставляет клетки мутировать" и "повреждает ДНК". Пользователи возмутились информацией, которую преподают детям, поскольку это не является правдой.

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Слайды опубликовала общественная деятельница Оксана Мороз на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что следует побуждать детей слушать учителя, а не сидеть на уроках в телефоне, но после такого подхода школьники могут встать на путь псевдонауки.

Так, авторы слайда задаются вопросом, почему "мобилки" заставляют мутировать клетки". И сразу же объясняют, что излучение "вызывает увеличение активности белков, находящихся в клетках организма". И как следствие, сказано на слайде, "сужение клеток и проникновение в новообразование вредных молекул; снижение иммунной защиты организма от вирусов, бактерий, грибов; повреждение ДНК-образования клеток-мутантов; развитие раковых клеток".

Мороз также обратила внимание, что подобные материалы в 2022 году были размещены на так называемых образовательных сайтах. В комментариях пользователи добавили, что речь идет о сайтах, которые никто не модерирует с учетом научности и доказательности.

"Эта огромная свалка всего, где учителя быстро могут загрузить материал на любую тему. А эти темы разные уважаемые организации продуцируют со скоростью света. Не защищая тех, кто такое до сих пор вкладывает в головы детям. Скорее констатирую факт", – сказано в сообщении.

Под сообщением украинцы оставляли комментарии по поводу инцидента. Они разъярены из-за наличия в Украине таких "образовательных" сайтов, деятельность которых никто не проверяет. Кроме того, в сети обратили внимание не то, что учителя сами дают такой контент учащимся.

Вот так трэш с псевдонаукой убивает в самом начале попытку привить детям адекватное обращение с гаджетами. Плюс практически в каждом классе есть несколько подростков, избравших биологию будущей специальностью (фарма, медицина, генетика и т.д.). Мне как педагогу было бы стыдно вешать такую лапшу на уши в будущем, скажем, генетику. Слов нет, если честно.

Вот я биолог-генетик, и читать такой бред причем предназначенный для 11 класса – это просто дико.

Если не учить физику и биологию, то подобные презентации идут "на ура".

На таких ресурсах можно много найти хлама, который так называемые учителя туда преподают, а многое еще и платное. Никакой модерации. Педагог – не означает критическое мышление по умолчанию.

А потом откуда у нас всех тревожное расстройство.

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