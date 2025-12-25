'Как можно 11 лет учить английскому и выпускать учеников, которые его не знают?' Украинцы устроили дискуссию на болезненную тему

В сети разгорелась дискуссия на тему, кто виноват в том, что после 11 лет изучения английского языка дети выходят из школы с нулевыми знаниями. Часть украинцев считает, что проблема в программе и учителях, другая – что те, кто хочет учиться – учится.

Обсуждение этой болезненной темы возникло из-за поста пользователя в социальной сети Threads с ником anastasia.derlemenko. Она попросила учителей и репетиторов объяснить ей этот феномен, ведь искренне не понимает, как можно не выучить английский язык за весь период школьного обучения.

В комментариях ей начали отвечать как учителя, так и обычные пользователи. Большинство пишут о том, что перед тем, как задавать такой вопрос, стоит поработать в государственной школе и понять механизм. Также некоторые указывают на то, что эта проблема существует не только с английским языком, и ее можно отнести к любому предмету. Ведь, по словам комментаторов, большинство детей не хотят учиться, выполнять задания и развиваться.

"Где-то примерно так же, как можно 11 лет 4-5 раз в неделю учить математике, и выпускать учеников, которые ее так и не знают. Этот же феномен можно к любому другому предмету применить", "Учителя учат. И даже не 2 раза в неделю, а три, а иногда и больше. Но вопрос учатся ли ученики УЧИТЬ! Потому что ты можешь привести коня к воде, но не заставить его пить", – пишут в комментариях.

Еще одна пользователь описала свой собственный опыт преподавания английского языка в школе. Она выделила четыре основные проблемы, которые влияют на результат:

Выполнение программы. Неважно выучили или нет, должны быть написаны все контрольные, потому что вдруг проверка;

Постоянная смена учителей. У каждого свой подход и детям нужно время на адаптацию;

Дети, которые срывают уроки;

Показуха, ради которой детей часто забирали с уроков другие учителя. То есть школа проводит различные мероприятия, которые также важны, но почему-то, для этого снимает детей с основных предметов.

