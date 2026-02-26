'Как можно быть такими свиньями?' Воспитательница из Киева обратилась к людям, которые ходят в укрытие детсада

Воспитательница из Киева Ярослава Бабиец обратилась к людям, которые ходят в укрытие детского сада и создают беспорядок в помещении. По ее словам, те, кто ждет завершения тревоги, подстраивают под себя все имущество. А именно, сдвигают скамейки и стулья, чтобы им было удобно спать, выносят столы, пользуются салфетками и тому подобное.

В заметке в Threads педагог отмечает, что каждое утро воспитатели вынуждены ставить мебель на свои места и мыть скамейки, на которые залезают с грязной обувью. Ярослава удивляется, как люди "могут быть такими свиньями".

"Я работаю воспитательницей в государственном саду города Киева. В наше укрытие, когда обстрел, ночью приходят люди, которые все наше имущество подстраивают под себя (сдвигают скамейки и стулья, чтобы было удобно спать, сдвигают или выносят в другое помещение столы, пользуются салфетками, не смывают унитазы и т.д.). Каждое утро воспитатели должны ставить все на места и мыть скамейки, на которые люди залезают с грязной обувью и тому подобное. Как можно быть такими свиньями? Не умеете соблюдать порядок – рохкайте дома", – написала Бабиец.

В комментариях под заметкой пользователи сети поделились, что подобные случаи нередки. Они рассказывали, что иногда помещениями учебных заведений начали пользоваться бездомные, которые спали на детских кроватях. В то же время, значительное количество украинцев отмечало, что укрытия в школах и детсадах должны быть открытыми только для участников образовательного процесса. Также они сетовали на то, что люди пользуются вещами, предназначенными для детей.

"Знаю садик, в котором вход в укрытие садика разрешили только детям из садика, их семьям и семьям работников. Сделали это после того, как туда начали приходить бездомные и люди с различными зависимостями, которые спали на детских кроватях и постели уже задолго после окончания тревоги и т.д. (Если что, рядом есть еще одно укрытие, просто менее обустроенное)".

"Возможно подумать о шкафу с замком, где родители закупают свою воду, и забирать матрасы из кроваток, у нас в бомбоубежище есть две закрытые комнаты, одна для охранника маленькая, вторая типа склад, но это только работникам работы прибавится".

"Как по мне, укрытие детсада – не место для всех".

"В нашем садике есть кроватки, маленькие кресла, игрушки, я не представляю, чтобы там находились чужие люди".

"Такая ситуация и у нас в школе... Люди приходят в укрытие, укрываются одеялами, которые родители купили детям...Как потом этими одеялами пользоваться детям? Забирают домой бутылки с водой и много чего разного".

