'Как можно готовить к экзамену, который ты ни разу не сдавал?' Идея отправить репетиторов на НМТ разделила украинцев

Среди украинцев возникла дискуссия из-за репетиторов, которые готовят к национальному мультипредметному тесту, однако никогда его не сдавали. Так, репетитор по математике госпожа Валерия считает, что проходить экзамен по своему предмету педагоги должны ежегодно.

Под сообщением госпожи Валерии пользователи сети разделились в своих взглядах. Некоторые в шутку говорили, что тогда подобные требования можно применять и к другим профессиям, тогда бы прокуроры должны были бы сидеть время от времени в тюрьмах, акушеры рожать, а патолоанатомы себя исследовать. В то же время украинцы указывали, что репетиторам стоит проходить сертификацию учителя, ведь вступительный экзамен – не уровень репетитора.

"Репетиторы должны были бы пройти сертификацию учителя. НМТ не уровень репетитора".

"А психиатр должен сам отлежаться в психбольнице перед приемом".

"Если врач лечит, это не значит, что он каждый год проходит ту же процедуру, что и пациент. С НМТ так же".

Другие же говорили, что готовят к сдаче многих экзаменов, которые сами никогда не сдавали. Кроме того, когда репетиторы сдают НМТ и не поступают, они увеличивают пороговый балл, что усложняет поступление абитуриентам. Поэтому проходить тестирование можно после того, как его обнародуют.

"Легко! Готовлю учеников к международным экзаменам, которые я сама не сдавала и не планирую сдавать".

"У меня есть вопрос относительно ежегодного составления. Зачем? Особенно учитывая, что формат не меняется последние несколько лет".

"Сопровождаю детей в подготовке к олимпиадам и конкурсам по логике. Сама для себя прохожу эти олимпиады когда они есть в доступе".

