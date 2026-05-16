Ликарчук назвал репетиторство 'костылями украинского образования': если репетиторы исчезнут, страну ждет социальный шок

В Украине параллельно существует две системы школьного образования – официальная и репетиторство. В первом случае ученикам проводят уроки, воспитательные мероприятия, вводят интегрированные курсы, воспитательные мероприятия, презентации, учителя делают формирующие оценивания. Тогда как во втором – дети работают с репетиторами за родительские деньги, посещая вечерние онлайн-занятия для подготовки к сдаче выпускных экзаменов .

На этом отметил образовательный эксперт Игорь Ликарчук в заметке в Facebook, комментируя исследование, которое показало, что каждый четвертый учитель занимается репетиторством. По его словам, если репетиторы исчезнут, то страну ждет настоящий социальный шок, ведь формальная школа самостоятельно не способна массово готовить детей ни к поступлению, ни к жизни.

Специалист отмечает, что сегодня знания приобретаются вне официальной школы и это касается не только старшеклассников, но и учеников базовой и начальной школы.

"Фактически, создана странная и очень опасная система. В которой государственный и местные бюджеты финансируют официальную школу, а родители, которые платят налоги в эти бюджеты, дополнительно финансируют репетиторство. И это уже не просто образовательная проблема. Это – образовательная шизофрения. И здесь возникает парадокс, о котором почти никто не говорит вслух. Он в том, что репетиторство сегодня не дает формальному образованию окончательно завалиться", – пишет Ликарчук.

Он привел в пример свои наблюдения с 2008 года, где отмечал, что именно репетиторство спасает украинское образование. По мнению педагога, именно репетиторы влияют на то, что хотя бы 60% поступающих могут сдать внешнее независимое оценивание. Ликарчук подчеркивает, что репетиторы такие же учителя, однако им не будут платить деньги за плохую работу или ее видимость. Ведь эти преподаватели получают деньги за результаты, зато не имеют проверок, изучения их работы, приказов или педсоветов.

"Убежден, что если бы завтра репетиторство вдруг исчезло, страна получила бы настоящий социальный шок. Потому что вдруг окажется, что школа сама по себе уже не способна массово готовить детей ни к НМТ, ни к университету, ни часто даже к нормальной жизни. Давайте говорить честно и откровенно. Репетиторство сегодня – это костыли украинского образования. Без них формальное общее среднее образование просто упадет", – подчеркивает Ликарчук.

Он обращает внимание, что вместо того, чтобы сделать формальное школьное образование реальным и согласиться на существование параллельной системы, государство не способно признать, что "значительная часть школьной системы давно превратилась в "бамбуковый самолет", который не летает без частных двигателей".

Особенно трагичной в такой системе является судьба самого учителя, считает образовательный эксперт, ведь в официальной школе он выживает, а в репетиторстве – зарабатывает.

"Нужно ли за это осуждать учителя? Нет. Такие осуждения аморальны. Хотя бы и потому, что многие репетиторы публично не стесняются заявить, что покинув официальную школу они становятся счастливыми и самодостаточными, как специалисты, и как люди. Поэтому репетиторство – проблема не учителя", – замечает Ликарчук.

По его мнению, формальная школа стала бояться перегрузить ребенка, обидеть оценкой, требовать, заставлять думать, быть некомфортной. Зато репетиторство живет по прямо противоположным правилам, где требуют, нагружают, заставляют, тренируют, проверяют, ориентируются на результат.

У обычной школы нет четких инструментов, чтобы показать качество своей работы, поэтому чиновники оценивают ее по результатам ступных экзаменов. Автор предлагает признать репетиторов официально, позволить им аттестовать учеников или даже направить государственные деньги на оплату их услуг. Если же оставить все как есть и дальше оценивать школы только по баллам НМТ, государственное образование превратится в "красивую и дорогую декорацию".

"Самое страшное даже не то, что школа проигрывает репетиторству. Самое страшное, что государство начало привыкать к этому", – резюмировал специалист.

