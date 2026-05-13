Исследование назвало зарплату главной причиной разочарования учителей в профессии: педагоги не согласны

Более 73% учителей в ходе опроса назвали низкую зарплату основным фактором профессионального разочарования. Несмотря на финансовые трудности почти 69% остаются довольны выбором работы.

Об этом говорится в результатах исследования "Становление нового украинского учителя". В то же время в сети педагоги не согласились с таким мнением и назвали истинные причины недовольства своей работой.

В частности, школьные преподаватели отмечали, что почти все время им приходится подрабатывать, однако больше всего их возмущает отношение власти, родителей и учеников. Кроме того, учителя отмечали, что не посоветуют молодому поколению идти в эту профессию именно из-за такого отношения.

"Учителя никогда не имели адекватных зарплат, но работали и хорошо работали! Теперь своими реформами обесценены труд учителя, уважение к его работе, потому что демократия у нас равна вседозволенности".

"Ложь! Это не главная причина".

"Что за манипуляция цифрами? Опять намекаете, что сами выбрали? Даже если бы учителей проголосовали за известный результат (а это далеко не так), то никак бы не набралось 73%".

Каждый четвертый (25,5%) украинский учитель, кроме основного места работы, занимается репетиторством. В то же время 21,8% педагогов не имеют квалификации "учитель", что создает риски для качества преподавания.

61,2% педагогов выбирают эту профессию из-за призвания к работе с детьми, 50,3% – желание передавать знания и формировать личность, 44% – положительный пример любимых учителей. 27,6% признались, что выбрали профессию чтобы влиять на развитие общества, 20,3% – через семейную традицию.

