''Как можно говорить, что нет плагиата, и не открыть тесты для публики?'' Репетитор задала точный вопрос организаторам НМТ

Украинская учительница и репетитор английского языка Адриана Паук рассказала о своем отношении к Национальному мультипредметному тесту. По ее мнению, нельзя говорить об отсутствии плагиата, но при этом не открывать тесты для публики.

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По словам Паук, без этого невозможно проверить, что его нет. Об этом она говорит в интервью для YouTube-канала Анастасии Дерлеменко.

"Я не утверждаю, что плагиат есть, но для того, чтобы была прозрачность – должны быть открытые тесты", – объясняет она свое мнение и добавляет, что каждому ученику важно иметь возможность увидеть свою ошибку и проанализировать ее.

Репетитор считает, что для детей это особенно важно, потому что не понимание, где он ошибся, может обернуться психологической травмой.

"Дети смотрят на жизнь из своего подросткового уязвимого возраста, где НМТ – это самый важный день в жизни", – говорит она, поэтому прозрачность очень важна и она должна быть.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о том, что по просьбе Адрианы Паук британка и американец с высшим образованием попробовали свои силы в НМТ по английскому языку. Однако они его не сдали.

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