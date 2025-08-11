''Как мы росли без воды?'' Сеть заполонили воспоминания о школе в 90-х, когда дети пили из-под крана

Украинцы вспомнили свое обучение в школах в 90-х годах, когда они пили воду из-под крана. В частности, пользователи сети указывали на то, раньше никто не складывал школьникам с собой хотя бы бутылочку воды, даже на уроках физкультуры она отсутствовала.

Видео дня

Об этом написала украинская мама, которая сейчас проживает в Австрии, Ольга (с никнеймом olhathreads). Она отметила, что сейчас сама напоминает сыну пить воду, однако сама в школьные времена не делала этого.

"Мы были поколением, которое не пило. Не пили воду в школе. Ни у кого даже мысли не возникало дать ребенку с собой бутылочку с водой. Ни в младших, ни в старших классах, ни во время уроков физкультуры не помню, чтобы у кого-то из детей была бы хоть какая-то вода. В младших классах я с удивлением открыла для себя, что некоторые одноклассники пьют воду прямо из крана для мытья рук. Попробовала так и себе, оказалось не вкусно. Теперь я подчеркиваю сыну постоянно пить воду. И думаю, а как мы росли без воды?" – написала женщина.

Пользователи соцсети присоединились к обсуждению. Само сообщение собрало более 190 тысяч просмотров.

"Я уже 9 лет живу в стране, где у всех есть своя собственная бутылка с водой, потому что жара и тоже думаю, в чем была проблема у наших родителей брать с собой бутылку на прогулки или поездки, я уже молчу о школе. Не представляю сейчас своей жизни, чтобы выйти без бутылки на улицу. Вода, солнцезащитные очки и телефон - старт кит для выхода из дома".

"Учитывая, что все мы выжили и довольно неплохо себя чувствуем, то видимо все таки нет смысла заливать в себя по 2 литра воды в день".

"Как-никак, скорая меня лично забирала из школы с обезвоживанием. Регулярные ацетономические кризы".

"Вот пока вы не написали я не думала об этом. Действительно! Или из крана вонючую хлорированную в туалете или никакую. Но мы и дома пили из крана. Младшие классы так точно, а потом покупали очищенную в магазинах стояли баллоны, литрами продавали. Но чтобы носить с собой бутылочку такого вообще не было. Это уже потом если на тренировку, то да, но это уже было после 18 лет. А появился ребенок то на улицу без бутылочки никуда. Зима то, или лето – не важно. Сейчас если в школу ей забуду налить воды – катастрофа! Хоть не иди".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети вспыхнула горячая дискуссия о стоимости портфелей для первоклассников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!