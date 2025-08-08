''Зачем покупать первокласснице портфель за 3000-4000 грн?'' В сети вспыхнула горячая дискуссия

Украинская мама будущей первоклассницы Анастасия обратилась к родителям с вопросом для чего ребенку нужно покупать портфель за три-четыре тысячи гривен. Женщина отметила, что не понимает причин таких расходов.

Об этом мама будущей школьницы рассказала в Тhreads. Под заметкой разгорелась дискуссия. В частности, некоторые украинцы указывали, что детям стоит покупать не слишком дорогой рюкзак, ведь все равно его будут носить мамы или бабушки. В то же время, некоторые из пользователей соцсети поделились своим опытом выбора портфеля для школьника.

"Люди, я вот имею первоклассницу и действительно не понимаю зачем покупать портфель за 3000-4000 грн? Кто-то может объяснить?" – написала Анастасия.

Пользователи соцсети поделились собственным опытом и их взгляды разошлись.

"Как мама которая уже имела первоклассника. Да пофиг на ту ортопедическую спинку и лямки. Таскать маме тот рюкзак".

"Покупали в Синсей. Тот что более прочный, с мягкими наплечниками и тремя отделами. Протягала дочка 2 года и пережил 2 отпуска (ручной кладью был). Ребенок доволен, надоел. С чистой совестью покупаем другой. А вот ходить 4 года с одним и тем же рюкзаком за 4к это не каждый ребенок выдержит".

"У нас за 1000 грн портфель, покупали на обычном рынке. Уже год относили (4 класс) еще год точно будет носить, потому что он прочный и качественный. То же тоже не понимаю зачем покупать за 3000-4000, лучше одежды еще докуплю на эти деньги".

"Я вообще против рюкзаков. Это убийцы здоровой осанки. Почему бы не учить с планшета или что-то такое? Мы вот в старших классах делили учебники: сосед по парте носит на первые два предмета, я на вторые два (менялись в зависимости от расписания)".

"В прошлом году собирала первоклассницу. Рюкзак вообще не надо было по списку, потому что д/с не дают. Мы покупали небольшой аккуратный рюкзачок на бутылочку с водой, блокнотик, любимую игрушку, салфетки, носовой платок, вкусности, сувенирчики или рисунки для друзей. Поэтому дочь ходила с ним каждый день, привыкала так ко второму классу".

