Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: рюкзак обойдется минимум в 400 грн

Украинские родители стараются заранее готовиться к началу нового учебного года и собрать нужные для школы вещи. Часто список необходимых канцелярских товаров они получают накануне от учителей. Однако школьникам нужно также приобрести и другие вещи, которые понадобятся им во время образовательного процесса.

OBOZ.UA собрал информацию, сколько придется потратить средств в 2025 году, чтобы собрать ребенка в школу. Кроме того, в этом году значительная часть украинских семей, чьи дети идут в первый класс, сможет получить единоразовую помощь от государства "Пакет школьника" в размере 5000 гривен. Средства можно будет потратить на приобретение канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для школы.

В зависимости от региона или места приобретения канцелярских принадлежностей их стоимость может отличаться. Так, например, школьный рюкзак можно купить по скидкам с ценником от 400 гривен. Кроме того, некоторые магазины предлагают приобрести рюкзак сразу с наполнением – пеналом, сумкой для формы на физкультуру, бутылкой для воды и контейнером для перекуса. Стоимость такого набора будет стартовать от 3000 гривен.

Обязательная канцелярия:

тетради – от 6 гривен;

дневник – от 30 грн;

обложки для тетрадей – от 20 грн за упаковку;

обложки для учебников – от 30 грн за упаковку;

ручки – от 10 грн;

набор цветных карандашей – от 30 грн;

ластик – от 4 грн;

набор линеек - от 20 грн;

папка для тетрадей - от 18,2 гривны;

настольный набор (ножницы, линейка, степлер, карандаш, ластик, ручка, скрепки, кнопки и т.д.) – от 90 грн;

альбом для рисования – от 25 грн;

фломастеры – от 50 грн за 6 цветов;

пенал – от 20 гривен.

Всего минимальный набор обойдется примерно в 800 гривен.

Кроме того, в список учеников младших классов могут добавиться цветная бумага, картон, альбомы для рисования, пластилин, клей и тому подобное. Что будет увеличивать стоимость еще дополнительно от 150 гривен.

Также школьникам начальных классов нередко приходится покупать специальные тетради для различных предметов, а старшеклассникам – атласы, контурные карты и тому подобное. Учителя могут предоставлять списки, что еще нужно приобрести для обучения.

Школьная форма в учебных заведениях необязательна, однако детям все равно приходится обновлять гардероб. Чтобы приобрести классическую одежду для учеников, родителям нужно заплатить минимум 800 гривен.

Кроме того, стоит позаботиться о спортивной форме, цена за которую может стартовать от 500 гривен. Детям также нужна сменная одежда и обувь, которая может отличаться в зависимости от погоды. Поэтому от этого также будет зависеть минимальная стоимость школьных сборов.

Нередко в преддверии учебного года многие магазины предлагают скидки. А зная заранее, что необходимо приобрести, вещи можно заказать в интернет-магазинах или из-за рубежа, на чем также можно сэкономить. К тому же не стоит покупать все сразу, ведь часто не все понадобится в первые месяцы обучения. Кое-что можно приобрести позже.

