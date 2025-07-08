''Пакет школьника'' рассорил украинцев: почему родители устроили дискуссию из-за выплаты 5000 грн

Среди украинцев возникла дискуссия из-за выплаты пять тысяч гривен для первоклассников на сборы в школу. Так в социальной сети Facebook родители школьников говорили о том, что они сами в состоянии купить детям портфели и канцелярию.

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Под сообщением Освіта.ua они писали, что средства лучше передать военным. В то же время, были и те, кто сетовал на такое решение, ведь готовить ребенка к школе нужно не только в первый класс, но и каждый год.

"У нас что основное – подготовить ученика к школе или дать воину все необходимое, чтобы он мог защитить того ученика, который пойдет в школу?! Не будет школы, если у военных не будет оружия! Все должно идти на нужды войска, потому что учителям уже "помогли", теперь детям берутся".

"Это как будто чтобы сделать еще больший раздор между людьми. Лучше все для наших защитников, чтобы быстрее наступила победа".

"Это просто ужас! Направьте эти средства на вооружение, на защиту! В нашей семье первоклассник, но я против такой траты государственных средств!"

"А второклассникам? А третьеклассникам? Каждый год для каждого класса новые покупки в школу".

"А всем остальным детям, что не нужно?"

"Господи, это издевательство? А родителям 11-классника деньги не нужны? Или, может, в стране война? Или, может, часть тех родителей 5 тысяч и деньгами не считают?"

Напомним, в Украине появится новая единовременная денежная выплата под названием "Пакет школьника". Эта помощь в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в офлайн-формате. Решение о внедрении соцпрограммы 7 июля принял Кабинет министров Украины. Средства можно будет потратить на приобретение канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для школы. Заявку можно будет подать через приложение "Дія".

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