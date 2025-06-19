В Украине ввели новые правила по наполняемости дистанционных классов: что еще изменится в обучении онлайн

Министерство образования и науки изменило требования к работе дистанционных классов. Поэтому минимальное количество учеников в таких классах должно составлять 20 учеников, но учредители школ могут в определенных случаях делать их еще меньше.

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Об этом говорится на официальном сайте образовательного ведомства. Кроме того, в школах может быть отдельный класс для обучения по украиноведческому компоненту для детей, которые находятся за рубежом.

Классы могут быть уменьшены до:

10 учеников – для заведений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины;

15 учеников – для заведений в других городах.

Дистанционное обучение возможно даже без всех параллелей классов. Заведение любого типа может работать по дистанционной форме, если в нем отсутствуют не более двух параллелей. Например, школа имеет дистанционные 1–6, 8–11 классы – 7 класса может не быть.

В то же время, учителя, которые останутся без нагрузки, смогут присоединиться к кадровому резерву. Таким образом, педагоги из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей смогут проходить обучение и получать среднюю заработную плату.

Соответствующие изменения происходят в рамках политики "Школа офлайн", цель которой обеспечить качественное образование для каждого ребенка, независимо от его места пребывания.

Дети с временно оккупированных территорий могут учиться по педагогическому патронажу.

МОН подчеркнуло, что даже если в школе не открыто ни одного класса, она может продолжить работать в форме педагогического патронажа. Эта форма предусматривает оплату учителю за обучение конкретного ребенка.

Все адаптированные изменения относительно особенностей дистанционного обучения будут внедрены с 1 сентября 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница вызвала дискуссию в сети из-за видео дистанционного обучения.

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