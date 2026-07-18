Как на украинском будет 'клеенка' и почему это слово появилось в 'Энеиде' Котляревского

Аккуратные хозяйки, особенно старшего поколения, нередко накрывают свой обеденный стол специальным плотным непромокаемым материалом. Он защищает поверхность от пятен и царапин, а еще легко моется. А знаете ли вы, как он называется на украинском языке?

Видео дня

Вам может прийти на ум слово "клейонка". Стоит ли его употреблять, разбирался OBOZ.UA.

Начнем с того, что обратим внимание на суффикс -онк- в этом слове. Он не свойственен украинским существительным. В русском языке он вместе со своим фонетическим напарником -енк- указывает на предмет, изготовленный определенным способом, или образует уменьшительно-ласкательное или пренебрежительное слово:

дубленка – верхняя одежда из дубленой кожи;

сгущенка – сгущенное молоко;

девчонка – уничижительное к "девочка";

ручонка — уменьшительная форма от "рука".

На украинском языке это будет "дублянка", "згущівка", "дівчисько" и "рученька" соответственно.

Главные истории дня

Но знатоки "Энеиды" Ивана Котляревского могут возразить – в ее четвертой части это слово употребляется. В ней появляется персонаж царь Латын, который ходит в плаще из клеенки. На самом деле это слово, несвойственное украинскому языку, употреблено там намеренно. Как объясняет автор программы "Ошатна українська" на "Громадському радіо" Оксана Била, оно создает там комический эффект.

На момент написания произведения этот русизм уже был распространен в пределах Российской империи, к которой принадлежали украинские земли, и отражал процессы культурного влияния и русификации. Используя образ царя Латына в "лейончастому плащі", Котляревский высмеял тогдашние элиты, которые перенимали чужие языковые и культурные элементы как признак статуса. Таким образом, слово "клейонка" в произведении выступает не просто лексической деталью, а средством глубокой социокультурной сатиры на комплексы неполноценности и подражание имперским образцам.

А как же тогда будет правильно? Словари указывают, что собственным синонимом слова "клейонка" в украинском языке является существительное "церата". Оно происходит от латинского cērātus – "покрытый воском". Изначально "цератой" называли ткань или бумагу, пропитанную воском для водонепроницаемости. Впоследствии это название перешло и на другие материалы с подобными свойствами. Например, так стали называть ткань с полимерным покрытием, которую и используют для накрывания столов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине называют "клямкаа" и когда принято ее целовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!