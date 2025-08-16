Как на украинском будет ''стрекоза'': правильный ответ знают не все

Даже когда постоянным языком общения в быту человека является украинский, существуют слова, которые мы все равно в большинстве говорим на русском. Это происходит из-за русификации которая происходила годами, и много действительно украинских слов не использовались.

Например, подавляющее большинство украинцев называет хищное насекомое с двумя парами длинных прозрачных крыльев – стрекоза. О том, как правильно сказать на украинском, читайте в материале OBOZ.UA

Согласно толковым словарям украинского языка, это насекомое называется "бабка". Почему именно такое название – доподлинно неизвестно, но есть предположение, что оно образовано от слова "баба" в значении "ведьма, волшебница": из-за того, что неприятные животные считались злыми волшебниками.

Однако, какое бы происхождение не было у этого слова, главное запомнить правильное название насекомого – бабка. Кстати, как пишет словарь Бориса Гринченко, самца этого яркого и невероятно красивого насекомого следует называть "бабич".

