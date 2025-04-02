Как найти дробь от числа: объяснение учительницы младших классов покорило сеть

Анна Боклажук
Моя Школа
1,4 т.
Как найти дробь от числа: объяснение учительницы младших классов покорило сеть

Учительница младших классов Ольга Федотова выложила в сеть видео с объяснением, как найти дробь от числа. Пользователи в комментариях выражают восторг от столь легкого способа решения подобных примеров.

Видео дня

По словам педагога, эта тема изучается в младшей школе со 2-го класса, но не все ученики считают ее легкой и интересной. Поэтому она поделилась на видео в Facebook, как проще объяснить ее детям.

В описании к ролику Федотова уточняет, что для понимания процессов нахождения дроби от числа нужно знать названия чисел в дробях. То есть понимать, что числитель – число над чертой дроби, а знаменатель – число под чертой дроби. Также важно изучить правило: чтобы найти дробь от числа, нужно число разделить на знаменатель и умножить на числитель.

Именно его учительница использует в видео для пояснения, как найти дробь от числа на примере "2/3 от 27", наглядно показывая стрелочками, что сначала делит 27 на 3, а затем полученное число умножает на 2. По ее мнению, именно пояснение со стрелками помогает детям легче понять, что за чем должно следовать.

Как найти дробь от числа: объяснение учительницы младших классов покорило сеть

Под сообщением пользователи искренне благодарят учителя за такое объяснение. Большинство комментаторов пишут о том, что очень любят видео Ольги Федотовой, где она рассказывает, как выполнять те или иные примеры.

Как найти дробь от числа: объяснение учительницы младших классов покорило сеть
Как найти дробь от числа: объяснение учительницы младших классов покорило сеть

Ранее OBOZ.UA уже публиковал объяснение этой же учительницы о том, как быстро умножать в уме.

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