Как найти дробь от числа: объяснение учительницы младших классов покорило сеть

Учительница младших классов Ольга Федотова выложила в сеть видео с объяснением, как найти дробь от числа. Пользователи в комментариях выражают восторг от столь легкого способа решения подобных примеров.

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По словам педагога, эта тема изучается в младшей школе со 2-го класса, но не все ученики считают ее легкой и интересной. Поэтому она поделилась на видео в Facebook, как проще объяснить ее детям.

В описании к ролику Федотова уточняет, что для понимания процессов нахождения дроби от числа нужно знать названия чисел в дробях. То есть понимать, что числитель – число над чертой дроби, а знаменатель – число под чертой дроби. Также важно изучить правило: чтобы найти дробь от числа, нужно число разделить на знаменатель и умножить на числитель.

Именно его учительница использует в видео для пояснения, как найти дробь от числа на примере "2/3 от 27", наглядно показывая стрелочками, что сначала делит 27 на 3, а затем полученное число умножает на 2. По ее мнению, именно пояснение со стрелками помогает детям легче понять, что за чем должно следовать.

Под сообщением пользователи искренне благодарят учителя за такое объяснение. Большинство комментаторов пишут о том, что очень любят видео Ольги Федотовой, где она рассказывает, как выполнять те или иные примеры.

Ранее OBOZ.UA уже публиковал объяснение этой же учительницы о том, как быстро умножать в уме.

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