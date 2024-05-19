Как настольные игры влияют на развитие математических навыков школьников: неожиданные результаты исследования

Настольные игры улучшают обучение и развитие, а также оказывают положительное влияние на математические и читательские навыки. Об этом стало известно по результатам исследования, в котором проанализировали данные детей от 3 до 9 лет.

В частности, проводя время по настольным играм, школьники могут улучшить свои навыки по подсчету, сложению и способности распознавать большее или меньшее число. В ходе исследования дети играли в среднем дважды в неделю по 20 минут, сообщает Тalker.

Всех детей оценивали по математике до и после занятий. Они были разработаны для поощрения таких навыков как громкий счет.

Специалисты анализировали успех по четырем категориям. А именно: способность ребенка называть числа, понимание чисел, например, знание того, что девять больше трех, способность ученика добавлять, а также вычитать и его общий интерес к математике.

Результаты показали, что математические навыки детей значительно улучшились после занятий в 52% заданий.

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Почти в трети случаев школьники добились лучших результатов, чем те, кто не участвовал в настольных играх.

Исследователи считают, что детям может быть полезно играть в настольные игры несколько раз в неделю под наблюдением учителя или другого взрослого.

Доктор университета Хайме Балладарес отметил, что настольные игры улучшают математические способности маленьких детей.

"Использование настольных игр можно считать стратегией, потенциально влияющей на основные и сложные математические навыки. Их можно легко адаптировать, чтобы включать цели обучения, связанные с математическими навыками или другими сферами", – сказал Балладарес.

Он добавил, что будущие исследования должны быть направлены на изучение того, как такие игры оказывают влияние на другие когнитивные и развивающие навыки.

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