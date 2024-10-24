Как научить ребенка просить о помощи и для чего нужно слово-пароль

Дети в определенном возрасте сталкиваются со взрослым миром лицом к лицу и обязанность родителей – научить их правилам безопасности. Эксперты советуют использовать для некоторых ситуаций кодовое слово, так называемое слово-пароль.

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Это нужно не только для безопасности, но и в ситуациях, когда ребенку нужна помощь, а озвучить ее он не может. Об этом на своей странице в Facebook пишет Елена Лизвинская, тренер по безопасности детей, психолог, эксперт и независимый специалист по оценке рисков.

Какие преимущества использования кодового слова:

– дополнительные преимущества для безопасности ребенка;

– удобно, когда ребенку необходима определенная помощь, но озвучить ее вслух невозможно;

– кодовые слова можно использовать для привлечения внимания к конкретной ситуации. К примеру, когда взрослый попросил кого-то вместо него забрать ребенка из садика или школы. Придумайте с ребенком кодовое слово, по которому он может понять, что это действительно вы послали знакомого/незнакомого его забрать;

– пароль эффективен в использовании, когда есть необходимость не привлекать внимание окружающих. Например, когда ребенок хочет в туалет и громко не кричит о том, какой именно процесс ему необходимо осуществить прямо сейчас.

Эксперт отметила, что главное значение кодового слова в том, что эта информация важна и нужна для подтверждения и идентификации конкретных персональных полномочий.

Тренер в сфере детской безопасности Анна Носач в комментарии проекта "Уикенд" также советует родителям использовать с детьми кодовое слово, однако отмечает, что оно не всегда может работать.

"В некоторых семьях придумывают такой секретный пароль, который должен подсказать ребенку, что человеку, назвавшему кодовое слово, можно доверять. Это не очень надежное средство. Во-первых, мы живем во времена технологий, можно написать, позвонить по телефону, предупредить и без пароля. Во-вторых, ребенок и секрет – это в принципе опасное сочетание, всегда есть вероятность, что он поделится секретом с приятелем. У вас должен быть заранее оговорен узкий круг людей, с которыми ребенок всегда спокойно может идти или ехать куда-нибудь", – говорит эксперт.

Также она дала советы родителям, как научить ребенка просить о помощи:

– объясните детям, что они имеют право обратиться за помощью к окружающим. Даже у взрослых иногда нет понимания, что можно просить о помощи;

– если ребенок испытывает опасность, можно зайти в магазин, кафе, аптеку и обратиться за помощью к кому-либо из сотрудников;

– ребенок должен знать номера телефонов родителей наизусть;

– следует объяснить, что нельзя никуда идти с человеком, у которого ребенок попросил о помощи. Надо попросить, чтобы "помощник" позвонил по телефону родителям;

– дети должны иметь опыт общения с незнакомыми людьми в безопасных ситуациях. Родителям стоит развивать это – например, дать денег, чтобы ребенок под присмотром сходил себе за мороженым или спросил у прохожего, который час;

– ребенок должен понимать: не стоит заносить тяжелые сумки в квартиру бабушки. Самое важное правило для детей: чужой взрослый должен обращаться за помощью ко взрослым, а не к детям. Лучшая помощь, которую может оказать ребенок чужому человеку – позвать знакомых взрослых или позвонить в скорую помощь, полицию.

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