Как научить ребенка вырезать ножницами. Видео

Ольга Липич
Моя Школа
441
Как научить ребенка вырезать ножницами. Видео

Умение пользоваться ножницами часто дается дошкольникам нелегко. Однако это занятие необходимо для развития мозга и моторики. В первую очередь родителям следует научить детей безопасно обращаться с этим предметом.

Видео дня

В сети показали наглядное видео, как научить ребенка вырезать ножницами. Кадры опубликовала нейропедагог Яна Старикова на своей странице в Instagram.

Интерес к ножницам обычно появляется у детей с 1,5-2 лет. В таком возрасте родители вместе с ребенком могут резать на части  пластилин. В 2,5-3,5 лет можно начать разрезать лист на полоски.

Как научить ребенка вырезать ножницами. Видео
Как научить ребенка вырезать ножницами. Видео

А после 4-4,5 лет можно нарисовать на листочке круг и дать малышу его вырезать, в 4,5-5 это может быть квадрат, а в 5-7 лет – более сложные графические фигуры, например звезды.

Как научить ребенка вырезать ножницами. Видео

"Помните, что каждый ребенок развивается в своем темпе и со своими особенностями. Может пропустить один из этапов, ускориться или задержаться на каком-либо из этапов", – отметила эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал о 10 важных вещах, которым нужно обучить ребенка до 10 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаМояШколаУчеба