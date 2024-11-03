Как научить ребенка вырезать ножницами. Видео

Умение пользоваться ножницами часто дается дошкольникам нелегко. Однако это занятие необходимо для развития мозга и моторики. В первую очередь родителям следует научить детей безопасно обращаться с этим предметом.

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В сети показали наглядное видео, как научить ребенка вырезать ножницами. Кадры опубликовала нейропедагог Яна Старикова на своей странице в Instagram.

Интерес к ножницам обычно появляется у детей с 1,5-2 лет. В таком возрасте родители вместе с ребенком могут резать на части пластилин. В 2,5-3,5 лет можно начать разрезать лист на полоски.

А после 4-4,5 лет можно нарисовать на листочке круг и дать малышу его вырезать, в 4,5-5 это может быть квадрат, а в 5-7 лет – более сложные графические фигуры, например звезды.

"Помните, что каждый ребенок развивается в своем темпе и со своими особенностями. Может пропустить один из этапов, ускориться или задержаться на каком-либо из этапов", – отметила эксперт.

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