Как научить учеников решать уравнения: учительница начальных классов показала свой метод и спровоцировала дискуссию

Учительница начальных классов Ольга Федотова поделилась методом решения уравнений с одним неизвестным. Для этого педагог предложила упростить пример и решить его на несколько действий.

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Свой совет Федотова разместила в Facebook. Однако украинцы неоднозначно отреагировали на такой метод, отметив, что он слишком сложен и школьники только запутаются.

Педагог предложила пример уравнения: (274+ х)–329=168

"Сложное уравнение – это уравнение, в котором два и более действия. Сначала определим, какое действие будет последним – вычитание", – начинает учительница.

274+ х – это уменьшаемое. 329 – это вычитатель. 158 – это разница.

Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, нужно к разнице добавить вычитатель:

274+ х =158+329

274+ х =487

Уравнение стало простым и х теперь – это неизвестное слагаемое.

Для того, чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное.

х =487–274

х =213

Чтобы правильно выполнить проверку, необходимо полностью переписать уравнение, а вместо х поставить найденное число и проверить правильность действий.

(274+213)–329=168

487–329=168

(274+х)–329=168

Украинцы были удивлены, какие сложные примеры решают дети в третьем классе. Кроме того, некоторые сетовали на такой метод.

"Ужас. Для 3 класса. Интересно сколько детей в классе могут верно выполнить такие задания?".

"Можно выражение в скобках обозначить неизвестной буквой. И тогда уравнение решить в два этапа. Так ученики поймут лучше".

"Ужасный метод, который добавляет новые непонятные абстракции. Это так сейчас учат в школе?"

"А просто сразу детей учить: неизвестные – слева, известные – справа. Переносятся с противоположным знаком. И не нужно, чтобы найти уменьшаемое".

"У меня дочь в 5 классе, так у нее такое задание было. А в начальных – нет".

"Очень сложно для 3 класса. Но если так учитель будет объяснять пятиклассникам, то ученики его выполнят. Но не ученики третьего класса".

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