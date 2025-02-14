Как научить учеников решать уравнения: учительница начальных классов показала свой метод и спровоцировала дискуссию
Учительница начальных классов Ольга Федотова поделилась методом решения уравнений с одним неизвестным. Для этого педагог предложила упростить пример и решить его на несколько действий.
Свой совет Федотова разместила в Facebook. Однако украинцы неоднозначно отреагировали на такой метод, отметив, что он слишком сложен и школьники только запутаются.
Педагог предложила пример уравнения: (274+ х)–329=168
"Сложное уравнение – это уравнение, в котором два и более действия. Сначала определим, какое действие будет последним – вычитание", – начинает учительница.
274+ х – это уменьшаемое. 329 – это вычитатель. 158 – это разница.
Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, нужно к разнице добавить вычитатель:
- 274+ х =158+329
- 274+ х =487
Уравнение стало простым и х теперь – это неизвестное слагаемое.
Для того, чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное.
- х =487–274
- х =213
Чтобы правильно выполнить проверку, необходимо полностью переписать уравнение, а вместо х поставить найденное число и проверить правильность действий.
- (274+213)–329=168
- 487–329=168
- (274+х)–329=168
Украинцы были удивлены, какие сложные примеры решают дети в третьем классе. Кроме того, некоторые сетовали на такой метод.
"Ужас. Для 3 класса. Интересно сколько детей в классе могут верно выполнить такие задания?".
"Можно выражение в скобках обозначить неизвестной буквой. И тогда уравнение решить в два этапа. Так ученики поймут лучше".
"Ужасный метод, который добавляет новые непонятные абстракции. Это так сейчас учат в школе?"
"А просто сразу детей учить: неизвестные – слева, известные – справа. Переносятся с противоположным знаком. И не нужно, чтобы найти уменьшаемое".
"У меня дочь в 5 классе, так у нее такое задание было. А в начальных – нет".
"Очень сложно для 3 класса. Но если так учитель будет объяснять пятиклассникам, то ученики его выполнят. Но не ученики третьего класса".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница поделилась лайфхаком, как научить детей делить в столбик.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!